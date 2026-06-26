Copa Mundial del 2026: ¿Cuánto dinero ganarán las selecciones que no superen la fase de grupos?

La fase de grupos de la Copa Mundial del 2026 concluirá el próximo sábado 27 de junio y dejará definidas las primeras 16 selecciones eliminadas del torneo, tras no superar la primera ronda, como ya ocurrió con Jordania, Curazao, Panamá, Turquía, Túnez, Catar, Haití y República Checa, los primeros 8 equipos en quedar fuera del campeonato.

Ante esta situación, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) detalló la estructura económica del certamen, que este año eleva su fondo total de premios a US$871 millones, monto que será distribuido entre las 48 selecciones clasificadas, incluidas aquellas que queden eliminadas en la primera fase de esta Copa del Mundo.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, esta cifra refleja un crecimiento comercial significativo y supera en 50% el presupuesto de la edición de Catar en el 2022. Por ello, la Copa del Mundo con más participantes y la mayor cantidad de partidos en la historia también será la que más dinero repartirá.

De todo ese dinero, US$1 millón (Q7 millones 630 mil) irá a cada selección clasificada para cubrir los gastos de preparación para el torneo, y el resto se repartirá de acuerdo con la posición final de cada equipo en la Copa del Mundo, que concluirá el próximo domingo 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Dinero para los eliminados

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense TUDN, el campeón de la Copa del Mundo del 2026 recibirá US$50 millones (Q381 millones 640 mil), un incremento de US$8 millones respecto de los US$42 millones que recibió la selección de Argentina por ganar el Mundial de Catar 2022 tras vencer a Francia en la tanda de penales.

El subcampeón recibirá US$33 millones, mientras que los equipos que alcancen el tercer y cuarto puestos recibirán US$29 millones y US$27 millones, respectivamente. Por ende, el desglose garantiza pagos escalonados para todos los niveles de competencia, incluidos los US$19 millones para los países que no superen los cuartos de final.

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Frente a este escenario, los equipos que queden eliminados en los octavos de final recibirán US$15 millones (Q114 millones 492 mil), mientras que las selecciones eliminadas en los dieciseisavos de final obtendrán US$11 millones (Q83 millones 960 mil). Por su parte, los que no superen la fase de grupos recibirán US$9 millones solo por participar.

Tal es el caso de Haití y Túnez, dos selecciones que perdieron sus tres partidos y no sumaron ningún punto en la Copa Mundial del 2026. Aun así, recibirán Q68 millones 678 mil, al igual que Curazao, Catar y República Checa, tres equipos que lucharon por la clasificación a los dieciseisavos de final hasta el último minuto de la tercera fecha.

Las clasificadas a dieciseisavos

De las 32 selecciones que participarán en los dieciseisavos de final de esta Copa Mundial del 2026, hasta el momento catorce ya aseguraron su asiento en la siguiente ronda: Alemania, Sudáfrica, Canadá, Países Bajos, Marruecos, Estados Unidos, Brasil, Japón, México, Costa de Marfil, Argentina, Australia, Suiza y Bosnia y Herzegovina.

Sin embargo, solo cuatro llaves han quedado confirmadas hasta el momento: Sudáfrica ante Canadá, en Los Ángeles; EE. UU. frente a Bosnia y Herzegovina, en San Francisco; Brasil contra Japón, en Houston, y Países Bajos frente a Marruecos, en Monterrey. Las demás selecciones deberán esperar a que concluya por completo la fase de grupos.