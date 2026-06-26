Así se define el Grupo H de la Copa Mundial del 2026: ¿Qué necesita Cabo Verde para clasificar?

Tras dos empates contra dos campeonas del mundo (España y Uruguay) en sus primeros dos partidos mundialistas, el desempeño de la selección de Cabo Verde en esta Copa Mundial del 2026 es histórico. Ahora, los Tiburones Azules del técnico caboverdiano Bubista sueñan con ir un paso más allá y dar el golpe en esta Copa del Mundo.

La selección caboverdiana protagonizó una sorpresa histórica al empatar con España y Uruguay en sus primeros encuentros mundialistas, en los que demostró que tiene el nivel para avanzar a los dieciseisavos de final, instancia a la que ya clasificaron países como Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Canadá y Japón, entre otros.

Cabo Verde ha demostrado que es un equipo creativo y entretenido, que juega con confianza y trata de exhibir la determinación que llevó a un archipiélago de diez islas en el océano Atlántico, con 525 mil habitantes, a conseguir dos resultados sorprendentes frente a dos selecciones de peso mundial, como es el caso de la Celeste y la Roja.

Sin embargo, a pesar de ser un equipo con garra, las actuaciones del arquero Vozinha, que pasó de tener 40 mil seguidores en Instagram a casi 15 millones, no han sido suficientes para conseguir el objetivo de clasificar a la siguiente ronda. Ahora, el cuadro de Arabia Saudita será el último obstáculo en su intento por avanzar a dieciseisavos.

Los escenarios de clasificación del Grupo H

El Grupo H ha sido uno de los más atractivos de la Copa Mundial del 2026, ya que en la previa parecía que España y Uruguay serían los primeros de la zona. No obstante, a falta de una jornada, los escenarios posibles son mucho más complejos y cualquier cosa podría pasar con Cabo Verde, que llega a la última fecha con dos puntos valiosos.

La escuadra africana mantiene intactas sus opciones de clasificar a los dieciseisavos de final, gracias a su orden defensivo, entrega y capacidad para incomodar a selecciones de mayor jerarquía, cualidades que la mantienen con vida y soñando con seguir escribiendo las páginas más importantes de su historia en las Copas del Mundo.

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Frente a este escenario, la selección de Cabo Verde terminaría en el primer lugar del Grupo H si derrota a Arabia Saudita y Uruguay empata o vence a España, siempre que la diferencia de goles favorezca a los caboverdianos, que, al igual que los uruguayos, tienen una diferencia de 0, mientras que los españoles registran una positiva de +4.

Asimismo, los Tiburones Azules quedarían en el segundo lugar si derrotan a Arabia Saudita y España vence a Uruguay. Sin embargo, ante un empate con los árabes, Cabo Verde también podría quedar segundo si españoles y uruguayos empatan, aunque en este caso la diferencia de goles será clave nuevamente, por lo que no puede perder.

Los posibles rivales de Cabo Verde

Si Cabo Verde termina en el primer lugar del Grupo H, en los dieciseisavos de final enfrentará al segundo del Grupo J, que podría ser Austria o Argelia.

Si Cabo Verde termina en el segundo lugar del Grupo H, en los dieciseisavos de final enfrentará al líder del Grupo J: La selección de Argentina , vigente campeona.

, vigente campeona. Asimismo, Cabo Verde quedará en el tercer lugar si empata con Arabia Saudita y Uruguay empata o vence a España, siempre que la diferencia de goles favorezca a los sudamericanos.