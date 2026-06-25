Así fue la despedida de Guillermo Ochoa con México: lo que no se vio y las reacciones que dejó

Mil 302 días después de haber enfrentado a la selección de Arabia Saudita en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022, el guardameta mexicano Guillermo Ochoa volvió a pisar la cancha en una Copa del Mundo, tras ingresar de cambio en la segunda mitad del triunfo de México sobre República Checa, el pasado miércoles 24 de junio.

El histórico arquero mexicano de 40 años cerró una etapa de dos décadas como defensor de la portería del Tri en el escenario más importante del futbol y Ochoa se despidió del Mundial entre lágrimas en el Estadio Ciudad de México, donde la selección mexicana terminó en el primer lugar de la fase de grupos por primera vez en toda su historia.

Ochoa entró al campo en el minuto 77, cuando el marcador señalaba 2-0 a favor de México, por lo que el entrenador Javier Aguirre ordenó la salida de Raúl Rangel para que el portero del AEL Limassol fuera homenajeado por todo el estadio, incluidos sus compañeros, quienes después aseguraron que Guillermo merecía una ovación así.

"Memo se lo merece, es una increíble persona, un gran jugador. Es un ejemplo para nosotros, es el primero en estar en el gimnasio, el último en irse, es un ídolo para nosotros que nos ha guiado como grupo", aseguró Mateo Chávez, de 22 años, quien anotó el primero de los tres goles con los que México derrotó a la República Checa.

Ochoa kissing the goalpost after what is likely to be his last match ever 🥺 pic.twitter.com/WdazyzjVBW — ESPN UK (@ESPNUK) June 25, 2026

Ochoa: Ídolo y guía de México

Durante los últimos diez minutos del partido entre el Tricolor y República Checa, el Estadio Ciudad de México enloqueció y Guillermo Ochoa lloró, vencido por la emoción del momento y por la nostalgia, tras 22 años de trayectoria, en los que partició en seis Mundiales y ayudó a la selección a ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Lo único que tengo es agradecimiento por el cariño de la gente, de mis compañeros y, por supuesto, del entrenador por dejarme vivir este momento. Me pasan muchos años por la cabeza: mi primer partido aquí, en esta portería; levantar trofeos en esta cancha; muchos momentos con la selección y el aprecio de todos", expresó Guillermo.

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"Fueron muchos momentos de perseverancia, sacrificio y soledad. Lo comparto con mi familia porque me voy con la cabeza en alto. Me voy vacío por haber entregado todo a la selección", concluyó el guardameta, quien hace unos días anunció que, una vez terminada la Copa del Mundo, se retirará del futbol profesional, tras debutar en el 2004.

Ante esta situación, la noche del 24 de junio quedará para siempre en la memoria de Ochoa, considerado uno de los porteros mexicanos más destacados de su generación y vitoreado por todos los asistentes en el Estadio Ciudad de México, incluso por los jugadores de Chequia, quienes se sorprendieron por la entrega de la afición hacia Memo.

Vrg hasta los suplentes de República Checa (me rehúso a decirle Chequia) estaban aplaudiendo a Ochoa cuando entró al campo 🥹 pic.twitter.com/MeWNnHHk5h — Osmar López  🛠 (@osmarz) June 25, 2026

Uno de los jugadores más emblemáticos de México

En los minutos que permaneció en la cancha tras el partido, el arquero de las seis Copas del Mundo corrió al otro extremo del campo, abrazó a cada uno de sus hijos y se despidió de fotógrafos, reporteros y amigos. "Sentía que Guillermo tenía que jugar, ¿cuánto tiempo? No sé. Solo lo sabía", comentó Javier Aguirre, entrenador del Tricolor.

Por lo tanto, cada movimiento era acompañado por los aplausos de la grada, ya que Guillermo Ochoa se despidió del futbol en una Copa del Mundo, algo que ni leyendas como Hugo Sánchez o Rafael Márquez lograron. Es por eso que, según Javier Aguirre, en el Estadio Ciudad de México ocurrió algo mágico y lo imposible se hizo realidad.

Piel chinita con Memo Ochoa esta noche. 🤩



Incondicionales, les tenemos #LaReacción de nuestro portero después de momentos tan especiales. #SomosMéxico pic.twitter.com/LwanIOeyVA — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026