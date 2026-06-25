“Nuestro futbol es de risa”: Faitelson cuestiona el homenaje a Guillermo Ochoa en la Copa Mundial

Durante la noche del pasado miércoles 24 de junio, la selección de México firmó la mejor fase de grupos de su historia en una Copa del Mundo, al finalizar la primera ronda con un registro de tres victorias, seis goles a favor y ninguno en contra, por lo que los dirigidos por Javier Aguirre esperan alcanzar los cuartos de final del Mundial.

Sin embargo, antes de que el Tricolor derrotara 3-0 a República Checa en la Ciudad de México, en el país se discutían dos aspectos: la posible clasificación invicta a los dieciseisavos de final y el posible homenaje del entrenador mexicano a Guillermo Ochoa, quien, junto con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, disputa su sexta Copa Mundial.

"Me gustaría que hubiera más expectativa por ver jugar a Gilberto Mora que a Guillermo Ochoa", dijo el periodista deportivo mexicano David Faitelson, tras darse a conocer que el portero de 40 años permanecería en el banco de suplentes ante Chequia, mientras que el mediocampista de 17 años saldría como titular por primera vez en el torneo.

Por lo tanto, antes de que siquiera comenzara el partido en México, Faitelson, uno de los analistas deportivos más influyentes y polémicos del país, comenzó a sembrar dudas sobre un eventual homenaje a Ochoa, considerado uno de los porteros mexicanos más destacados de su generación por sus reflejos, regularidad y actuaciones.

Me gustaría que hubiese más expectativa por ver jugar a Gilberto Mora que a Guillermo Ochoa… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 24, 2026

¿Homenajes en pleno Mundial?

En el minuto 78 del partido contra República Checa, cuando la selección de México ya ganaba 2-0, el director técnico mexicano Javier Aguirre consideró oportuna la entrada de Guillermo Ochoa al terreno de juego, en reemplazo de Raúl Rangel, quien ha sido el portero titular del Tricolor en lo que va de la Copa Mundial del 2026.

No obstante, a pesar de que casi 80 mil personas se pusieron de pie para homenajear al máximo ganador de títulos absolutos con la selección mexicana, para David Faitelson el homenaje en el campo fue una falta de respeto al Mundial, ya que se supone que el torneo debe ser el escenario donde México presente su cara profesional.

Lea más: ¿Quién es Bryan Guardado? El barbero centroamericano de las estrellas en el Mundial

"¿Ahora hacemos homenajes en plena Copa del Mundo? Nuestro futbol es de risa", escribió David Faitelson en su cuenta oficial de X, donde es conocido por su estilo crítico, mordaz y directo. Por lo tanto, el periodista fue criticado por cuestionar el homenaje al veterano guardameta de México, catalogado como héroe nacional en el país.

Esto se debe a que el guardameta, quien asistió a los Mundiales del 2006 y 2010 sin tener participación, fue titular en las ediciones del 2014, 2018 y 2022, donde brilló con grandes actuaciones. No obstante, su momento más importante fue cuando ayudó a la selección mexicana a ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos del 2020.

Ahora hacemos homenajes en pleno Mundial…

Nuestro futbol es de risa… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 25, 2026

¿El homenaje le resta seriedad?

"Nadie dice que Guillermo Ochoa no merezca cualquier tipo de homenaje que se le pueda brindar. No me gusta que se haga en la solemnidad de una Copa del Mundo, donde, se supone, vienes a mostrar el nivel competitivo de tu futbol. Para mí, con todo respeto por la trayectoria de Ochoa, le resta seriedad", agregó Faitelson sobre Memo.

Aun así, pese a las críticas, Ochoa agradeció a su seleccionador, Javier Aguirre, por permitirle despedirse del equipo con unos minutos en el triunfo sobre República Checa: "Lo único que tengo es agradecimiento por el cariño de la gente, con los compañeros y, por supuesto, con el entrenador por dejarme vivir este último momento", concluyó.