Verificamos por usted: ¿Paraguayos vandalizaron el perfil del colegiado Iván Barton en Wikipedia?

Durante la noche del viernes 19 de junio, el árbitro salvadoreño Iván Barton se convirtió en el primer colegiado de la Copa Mundial 2026 en aplicar la nueva "Ley Prestianni", también conocida como "Ley Vinícius", tras expulsar al paraguayo Miguel Almirón en el último minuto del primer tiempo del juego contra Turquía, en California.

El nacido en la ciudad de Santa Ana, El Salvador, escribió su nombre con letras doradas en el torneo al convertirse en el primero en aplicar, en una Copa de Mundo, la recién instaurada ley, que debutó oficialmente en esta edición y cuyo principal objetivo es erradicar todos los insultos verbales y las conductas antideportivas en el campo.

Ante esta situación, la decisión de Iván Barton en Santa Clara no solo sorprendió al banquillo paraguayo, sino que también ha desatado un intenso debate internacional sobre el control del lenguaje y los gestos en el terreno de juego, ya que los futbolistas suelen cubrirse la boca con la mano para evitar que las cámaras capten lo que dicen.

Por lo tanto, unos minutos antes del descanso, el paraguayo Miguel Almirón se acercó al turco Mert Müldür para decirle algo, pero recurrió al clásico gesto de cubrirse la boca con la mano. Ante ello, los futbolistas de Turquía rodearon a Iván Barton y le exigieron que aplicara el reglamento implementado en esta Copa del Mundo. Y así lo hizo.

La molestia paraguaya contra Barton

Frente a este escenario, los aficionados paraguayos decidieron descargar su frustración al "vandalizar" el artículo de Wikipedia del colegiado salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros, de 35 años, quien es árbitro internacional desde enero del 2018 y dirige compromisos en la Primera División de El Salvador y en la Liga Profesional Saudí.

En el perfil de Barton en Wikipedia, que fue objeto de vandalismo, el salvadoreño fue comparado con un Oompa-Loompa, personaje de baja estatura de la obra Charlie y la fábrica de chocolate, debido a que Iván mide 1.69 metros. "El salvadoreño trabaja a cambio de su comida favorita: los granos de cacao", decía una de las descripciones.

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"Iván Barton es un judío salvadoreño, ladrón y bombero, de manera que cobra sobornos para pitar a favor del mejor postor. Por esa razón, acaba de robar en el primer tiempo de un partido de la Copa Mundial 2026 entre las selecciones de Paraguay y Turquía, donde perjudicó a los paraguayos y benefició a los turcos", decía otro extracto.

Debido a ello, el perfil de Barton en Wikipedia se llenó de comentarios antisemitas, expresiones de prejuicio, hostilidad, discriminación y discursos de odio dirigidos contra el salvadoreño por su religión, cultura e identidad étnica, por lo que las publicaciones ofensivas tuvieron que ser eliminadas por los administradores de dicha enciclopedia.

JAJAJAJAJA lo que aparece en Wikipedia si buscas al arbitro de Turquía-Paraguay pic.twitter.com/lJqCvwRbDs — Joaconel. (@Joaconel) June 20, 2026

"El peor árbitro de la historia"

"El salvadoreño Iván Barton es el peor árbitro de la historia y es conocido internacionalmente por utilizar la ley a favor de Vinícius (Lloricius)", agregó otro internauta. Sin embargo, el nivel de modificaciones ofensivas fue tal que el artículo de Wikipedia fue eliminado y sustituido por una versión limpia autorizada por la enciclopedia digital.

Ante esta situación de acoso, Barton recibió el respaldo de periodistas y cuentas especializadas en análisis arbitral tras su histórica decisión en la Copa Mundial 2026, en la que expulsó al paraguayo Miguel Almirón por cubrirse la boca mientras hablaba con un rival, y muchos coincidieron en que actuó correctamente al aplicar la nueva norma.