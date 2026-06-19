La maldición de la estatua de Rocky: El ritual que preocupa a los seguidores de Argentina y Brasil

Con la Copa Mundial del 2026 en pleno desarrollo, una de las supersticiones que ha surgido con bastante fuerza en Estados Unidos es la llamada "maldición de Rocky Balboa", una creencia popular en Filadelfia, Pensilvania que advierte que ninguna selección debe colocar su bandera o camiseta sobre la famosa estatua del boxeador.

El Lincoln Financial Field, en Filadelfia, es una de las 16 sedes del Mundial y durante la fase de grupos albergará partidos de Brasil, Haití, Costa de Marfil, Ecuador, Curazao, Francia, Irak, Croacia y Ghana. Sin embargo, esta maldición de Rocky también podría afectar indirectamente a la selección de Argentina, que tiene su sede en Kansas City.

Esto se debe a que, aunque no existe evidencia que lo respalde, el mito ha cobrado fuerza en Norteamérica tras algunos episodios ocurridos durante la Copa del Mundo, donde el caso más emblemático fue el de Ecuador, que cayó en su debut frente a Costa de Marfil después de que un ecuatoriano colocara a Rocky una camiseta de la Tri.

No obstante, la leyenda nació en enero del 2002 en el deporte estadounidense, especialmente en la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), debido a que, según la tradición local, cuando los visitantes visten la estatua de Rocky con los colores de su equipo antes de un partido, ese conjunto termina derrotado.

La maldición de Rocky que atormenta a las selecciones

La repetición de varias coincidencias a lo largo de estos 24 años ha alimentado la fama de la estatua de Rocky Balboa, ubicada junto al Museo de Arte de Filadelfia, uno de los puntos turísticos más emblemáticos de la ciudad y del estado de Pensilvania. Por ello, durante esta Copa del Mundo, el caso volvió a encender el debate internacional.

Un día antes de su debut frente a Costa de Marfil, dos aficionados de Ecuador colocaron una bandera y una camisola de la Tri sobre la estatua de Rocky, ya que desconocían la existencia de esta maldición. Veinticuatro horas después, los sudamericanos fueron derrotados y en redes sociales los fanáticos fueron señalados como responsables.

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El fenómeno alcanzó tal repercusión que incluso aficionados de otras selecciones, como Brasil, recomendaron públicamente no intervenir la estatua de Rocky Balboa durante su paso por Filadelfia. A pesar de eso, algunos brasileños decidieron congregarse para que la llamada maldición recayera sobre su máximo rival, la Albiceleste.

Nadie cubrió la escultura con los colores de Brasil, ya que la estrategia de los brasileños fue distinta. Un simpatizante de la verdeamarela dejó una camiseta de Argentina sobre los pies de la estatua de Rocky, en un intento de transferir la supuesta maldición a la vigente campeona del mundo para que sufriera los efectos de la superstición.

Comunicado de Filadelfia

“Pensilvania los recibe con afecto y les desea la mejor de las suertes en sus próximos cotejos del Mundial. Como buenos anfitriones, nos gustaría compartir información sobre un fenómeno documentado: la maldición de la estatua de Rocky”, señaló la Oficina de Turismo de la ciudad, lo que refleja el alcance que ha adquirido esta creencia.

“Nos disculpamos por no compartir este comunicado antes. Los equipos que han vestido a Rocky con sus colores posteriormente han perdido. Ecuador lo hizo el domingo. ¿Coincidencia? Lamentablemente, la historia dice que no. ¡Filadelfia no puede esperar para recibirlos!”, informó la autoridad, en un mensaje que alentó a los fanáticos rivales.