México será líder de su grupo por primera vez en 24 años: así ha quedado en los últimos Mundiales

Durante la noche del jueves 18 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la victoria de la selección mexicana por 1-0 sobre Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 y destacó la emoción que el resultado ha generado entre los aficionados del país, que celebraron el liderato del grupo por primera vez en 24 años.

"Todos muy contentos, felices y muy emocionados. Una felicidad. Muchas felicidades a la selección nacional. Por su juego, por el gol, la atajada del portero y por la felicidad que le dan al pueblo de México. Muchas felicidades", afirmó la gobernante mexicana durante su conferencia de prensa, luego de la segunda victoria consecutiva del Tricolor.

Esto se debe a que México se convirtió en el primer clasificado a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026 al llegar a seis puntos, tres más que Corea del Sur y cinco por encima de República Checa y Sudáfrica, que empataron 1-1 en la misma jornada, de manera que muchos consideran que la localía le está dando un gran impulso.

Por lo tanto, el combinado dirigido por Javier Aguirre cerrará la fase de grupos el próximo 24 de junio frente a Chequia en el Estadio Ciudad de México, en un encuentro que coincidirá con el cumpleaños de la presidenta, quien previamente había planteado la posibilidad de seguir el partido desde el Centro Histórico de la capital mexicana.

México en los últimos seis Mundiales

Catar 2022

Tras finalizar en la primera posición del Grupo A de la Copa Mundial del 2026, México dejó atrás su decepcionante participación en Catar 2022, donde terminó en el tercer lugar de su grupo y quedó eliminado en la primera ronda, luego de perder contra Argentina, empatar ante Polonia y vencer a Arabia Saudita en un juego intrascendente.

Rusia 2018

Cuatro años antes, México comenzó el Mundial del 2018 con una de las victorias más importantes de su historia: un triunfo por 1-0 contra la vigente campeona del mundo, Alemania. Sin embargo, a pesar de haber vencido a Corea, la derrota ante Suecia en la última fecha lo relegó al segundo puesto y, en los octavos de final, cayó frente a Brasil.

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Brasil 2014

México llegó a la Copa Mundial del 2014 con uno de sus mejores planteles en años, por lo que consiguió el segundo lugar del Grupo A tras finalizar invicto: empató ante Brasil y venció a Camerún y Croacia. No obstante, el Tricolor volvió a quedarse en los octavos de final tras caer ante Países Bajos en el recordado partido del "No era penal".

Sudáfrica 2010

Luego de empatar con Sudáfrica en el partido inaugural y derrotar a la vigente subcampeona del mundo, Francia, en la segunda fecha, México volvió a ser incapaz de asegurar el liderato y cayó ante Uruguay en la última jornada, resultado que lo relegó al segundo puesto. Por ello, perdió ante Argentina en los octavos de final por 3-1.

Alemania 2006

En Alemania 2006 la historia fue la misma. México inició con el pie derecho tras vencer 3-1 a Irán y empatar 0-0 con Angola, pero cayó 2-1 ante Portugal en la última jornada. El subliderato del grupo lo obligó a enfrentar en los octavos de final a su verdugo, Argentina, que eliminó al Tri en tiempo extra con un gol de Maxi Rodríguez.

Corea - Japón 2002

La última vez que México terminó en el primer lugar de su grupo antes del 2026 fue en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, cuando el Tri derrotó a Croacia y Ecuador antes de conseguir un valioso empate ante Italia en la última fecha. Sin embargo, a pesar del liderato, los mexicanos cayeron en los octavos de final ante sus vecinos, EE. UU.