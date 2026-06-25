Se definen los clasificados del Grupo D en el Mundial: ¿A qué hora juegan EE. UU. y Turquía?

La selección de los Estados Unidos llega a la tercera jornada de la Copa Mundial del 2026 con la posibilidad de firmar la mejor fase de grupos de su historia, debido a que una victoria ante Turquía, en la Ciudad de Los Ángeles, California, la dejaría en el primer lugar del Grupo D, con nueve puntos, al igual que otro de los anfitriones, México.

Los dirigidos por el técnico argentino Mauricio Pochettino llegan a la tercera fecha tras haber goleado 4-1 a Paraguay y vencido 2-0 a Australia, en dos de las mejores exhibiciones de los Estados Unidos en los últimos mundiales, desde la victoria frente a Irán en la última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Catar 2022.

Ante la ausencia de Christian Pulisic, tres futbolistas han dado un paso al frente para asumir el liderazgo de Estados Unidos: Folarin Balogun, Giovanni Reyna y Alex Freeman, quienes esperan firmar la mejor participación mundialista del cuadro de las barras y las estrellas, que no alcanza unas semifinales desde la edición de 1930.

Por su parte, la selección de Turquía enfrentará a Estados Unidos como una de las mayores decepciones de la Copa del Mundo 2026, ya que perdió ante Australia y Paraguay en las primeras dos jornadas, a pesar de haber tenido mayor posesión del balón en ambos partidos, lo que demuestra que su rendimiento está por los suelos.

¿A qué hora juegan Turquía y Estados Unidos?

La selección de Turquía quedó eliminada del Mundial tras perder sus dos primeros partidos de la fase de grupos frente a Australia y Paraguay. Por ello, el equipo dirigido por Vincenzo Montella, que llegaba con grandes expectativas gracias a una talentosa generación liderada por Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu, sufrió un fracaso estrepitoso.

Aun así, Turquía deberá enfrentar a los anfitriones este jueves 25 de junio, a las 20.00 horas de Guatemala, en el SoFi Stadium, ubicado en la Ciudad de Los Ángeles, California, donde 70 mil espectadores esperan ver la clasificación de Estados Unidos a los dieciseisavos de final como líder del Grupo D, por encima de Australia y Paraguay.

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Frente a este escenario, al cuadro de los Estados Unidos solo le quedaría esperar a que se defina su rival en la siguiente ronda, que sería el mejor tercer lugar de los grupos B, E, F, I o J. De manera que podría ser Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Suecia o Argelia, aunque todo dependerá de los resultados de la tercera jornada de la fase de grupos.

Por otro lado, en la última fecha del Grupo D también se definirá la selección que avanzará en el segundo lugar: Paraguay o Australia. Por lo tanto, el equipo que consiga la victoria en la Ciudad de San Francisco, asegurará la segunda posición, mientras que un empate beneficiará a los australianos, que tienen una mejor diferencia de goles.

EE. UU. en los últimos mundiales

Catar 2022: Tras finalizar en la segunda posición del Grupo B, por debajo de Inglaterra, Estados Unidos quedó eliminado en los octavos de final al perder 3-1 ante Países Bajos.

Tras finalizar en la segunda posición del Grupo B, por debajo de Inglaterra, Estados Unidos quedó eliminado en los octavos de final al perder 3-1 ante Países Bajos. Rusia 2018: Por primera vez desde la edición de México 1986, Estados Unidos no logró clasificar a la Copa del Mundo y quedó fuera del torneo tras perder ante Trinidad y Tobago en la última jornada de las eliminatorias.

Por primera vez desde la edición de México 1986, Estados Unidos no logró clasificar a la Copa del Mundo y quedó fuera del torneo tras perder ante Trinidad y Tobago en la última jornada de las eliminatorias. Brasil 2014: Luego de quedar en el segundo lugar del Grupo G, por detrás de Alemania, Estados Unidos fue eliminado en los octavos de final tras perder 2-1 ante Bélgica, en una de las mejores exhibiciones del portero Tim Howard.