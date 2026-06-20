¿Quién es Bryan Guardado? El barbero centroamericano de las estrellas en el Mundial

En la ciudad de Dallas, Texas, hay un joven centroamericano, de origen hondureño, que se ha convertido en uno de los barberos más solicitados por varias estrellas de la Copa Mundial 2026, entre ellas Lamine Yamal, Nico Williams, Gavi, Mikel Merino, Pedri, Pau Cubarsí y Vinícius Júnior, quienes han requerido sus servicios en los últimos días.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, Bryan Guardado, de 22 años, ya ha tenido la oportunidad de cortarle el cabello a varias figuras de la Copa Mundial del 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá, donde la ciudad de Dallas, Texas, es una de las 16 sedes del torneo mundialista.

Durante una entrevista, Bryan Guardado reveló que todo comenzó con la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, en diciembre del 2023, apenas ocho meses después del debut del español con el conjunto blaugrana, ya que el 29 de abril de ese año ingresó al terreno de juego en sustitución de Gavi, en el minuto 83 del partido contra el Betis.

En aquella ocasión, Yamal, entonces de 16 años, le dio a Bryan Guardado la posibilidad de cortarle el cabello antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, por lo que el barbero publicó un mensaje en Instagram para agradecerle al español: "Gracias por la oportunidad, crack. Mucha suerte y éxito en tu carrera", escribió en la descripción.

El barbero de las estrellas mundialistas

A partir de entonces, comenzó a trabajar con decenas de futbolistas, principalmente de México, cuyos integrantes participan actualmente en el Mundial. "Contacté a Edson Álvarez e, igual, de la misma forma, esto pasó después de que pude cortarles el cabello a los jugadores del Real Madrid", dijo Bryan en una entrevista con N+ Univision 23.

"Ya de ahí, teniendo los contactos, llegaron Santiago Giménez y Johan Vásquez. Fue una experiencia súper cool porque mi madre es mexicana y he podido ver mis cortes en los partidos mientras he estado en el estadio", agregó Bryan, cuyo trabajo ya lo ha llevado a compartir con algunas de las figuras más importantes del deporte internacional.

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“Empecé con jugadores de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), pero, honestamente, no conocía a muchos. De igual manera, fue una buena experiencia y me gustó“, añadió el barbero hispano, consciente de que, mientras construye su propia trayectoria, continúa ampliando la reputación de la barbería entre atletas profesionales.

“Es algo increíble porque te das cuenta de cómo son los jugadores, cómo hablan, cómo interactúan entre ellos y puedes escuchar un poquito de la vida que viven. Al ver lo que hacen dentro y fuera del campo, te das cuenta de varias cosas y es súper asombroso“, argumentó Bryan, quien mencionó que ya fue contactado por futbolistas suecos.

Sin palabras por lo vivido

"Gracias, Lamine. No tengo palabras para describir este sentimiento. Valió la pena. A veces soy el primero en criticarme a mí mismo, pensar que podría hacer más, que podría hacerlo mejor. Pero si hay algo que esta imágen me muestra es que debo estar haciendo algo bien", escribió Guardado al compartir fotografías con la selección de España.

"Viniendo de una familia inmigrante me enseñó que los sueños tienen un precio. Y que muchas veces nadie ve todas las horas de trabajo, las lágrimas, los miedos y los sacrificios detrás de cada logro. Hoy puedo decir que todo valió la pena. Lo que alguna vez parecía imposible ahora es una realidad", aseguró el barbero centroamericano.

"Ser capaz de vivir momentos como este es una prueba más de que cuando se trabaja con fe, disciplina y constancia, los resultados finalmente llegan. No fue suerte. Fue trabajo duro. Fue elegir seguir adelante cuando habría sido más fácil dejarlo. Continuar cuando nadie podía ver el camino por delante. Un sueño hecho realidad", concluyó.