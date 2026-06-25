Canadá vs. Sudáfrica: ¿Cuándo se jugará el primer partido de los dieciseisavos de final del Mundial?

En el transcurso del pasado miércoles 24 de junio, las selecciones de Canadá y Sudáfrica consiguieron su primera clasificación a la fase final de una Copa del Mundo, tras finalizar en la segunda posición de sus respectivos grupos, de modo que ahora se medirán en el partido que inaugurará los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

Los canucks se despidieron del territorio canadiense tras quedar en el segundo lugar del Grupo B, por debajo de Suiza, por lo que deberán disputar su primer partido de la Copa del Mundo 2026 fuera de Canadá y enfrentar a los sudafricanos en el SoFi Stadium, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California, a 2 mil 500 kilómetros de Toronto.

Por su parte, tras comenzar con el pie izquierdo en el partido inaugural ante México, los Bafana Bafana se repusieron en las últimas dos jornadas y, luego de rescatar un empate ante República Checa y conseguir una victoria contra Corea del Sur, sumaron los puntos suficientes para asegurar el segundo puesto, por detrás del anfitrión.

El ganador de esta llave clasificará por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo y deberá medirse con el vencedor del partido entre el segundo lugar del Grupo C (Marruecos) y el primer puesto del Grupo F (Países Bajos, Japón o Suecia), de manera que podría haber una eliminatoria con dos equipos africanos de alto nivel.

Canadá vs. Sudáfrica en Los Ángeles

Las selecciones de Sudáfrica y Canadá se medirán el próximo domingo 28 de junio, a las 13.00 horas de Guatemala, en el SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles, California, en el que será el primer partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde los canadienses buscarán evitar ser los primeros anfitriones eliminados en esta edición.

Sin embargo, antes de este compromiso, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, felicitó a su selección por lograr por primera vez la clasificación a los dieciseisavos de final, después de vencer a Corea del Sur en Monterrey, México: "Enhorabuena por alcanzar por primera vez las eliminatorias de un Mundial", afirmó el político sudafricano.

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"Sudáfrica mostró una actuación inspirada, con disciplina en defensa y precisión en ataque. Seguimos unidos y esperanzados bajo nuestra bandera. Una nación. Un sueño. Un objetivo", añadió el mandatario de 73 años, quien elogió el trabajo del seleccionador belga Hugo Broos y destacó el rendimiento colectivo del conjunto sudafricano.

"Fue una noche memorable para el futbol sudafricano. El equipo demostró coraje, determinación y confianza, e hizo sentir orgullosa a la nación en el escenario mundial. Sudáfrica celebra unida. Enhorabuena, Bafana Bafana. El viaje continúa", señaló Cyril Ramaphosa, quien celebró el resultado de su país con mensajes en las redes sociales.

Buscan dar la gran sorpresa

Aunque Sudáfrica superó la fase de grupos por primera vez en su historia, la selección de Canadá también vive un torneo histórico, debido a que sumó su primer punto, consiguió su primera victoria y clasificó por primera vez a la fase eliminatoria del Mundial, donde México y EE. UU. históricamente han sido los más fuertes de la región.

Frente a este escenario, el primer duelo de eliminación directa del Mundial 2026 luce parejo y garantizará un hecho inédito: el ganador alcanzará por primera vez los octavos de final. Por consiguiente, la selección que clasifique se convertirá en una de las grandes sorpresas de esta Copa del Mundo, una de las más impredecibles de la historia.