Venezolanos en Guatemala impulsan puente humanitario para apoyar a afectados por terremotos

La Asociación de Venezolanos en Guatemala (Asovegua), organización que coordina acciones de apoyo humanitario para la comunidad venezolana en el país, inició una campaña para recolectar insumos médicos y alimentos no perecederos destinados a las personas afectadas por los terremotos registrados en Venezuela.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Estados Unidos, que facilitará el traslado aéreo de las donaciones desde Guatemala hacia Miami y, posteriormente, a Venezuela, como parte de un puente humanitario.

Esta es la primera fase de la campaña y permanecerá abierta desde este jueves 25 de junio hasta el sábado 27 de junio.

Asovegua hizo un llamado a personas, empresas, organizaciones sin fines de lucro e instituciones que deseen sumarse con donaciones.

Entre los artículos que se necesitan figuran:

Analgésicos y antipiréticos, como paracetamol o acetaminofén e ibuprofeno

Material para curaciones: gasas estériles, vendas, cinta Micropore, apósitos, algodón y suturas

Cremas antibióticas para heridas

Pomadas para quemaduras y cicatrización

Antidiarreicos y antiácidos de venta libre

Guantes desechables

Cubrebocas

Termómetros digitales

No se aceptan líquidos.

Asovegua recordó que cada aporte puede contribuir a atender a las familias afectadas por la emergencia.

Centros de acopio

Vengo360

Boulevard Los Próceres 16-63, Ciudad de Guatemala.

Horario: 8.00 a 16.00 horas.

Clínicas SOS Therapy

CAES y zonas 14 y 15 (todas sus sedes).

Horario: 8.00 a 16.00 horas.

La Arepera

Bulevar Acatán, Centro San Isidro, local 20, Jardines de San Isidro, zona 16, Ciudad de Guatemala.

Horario: 12.00 a 20.00 horas.

Kambur Bar-Restaurante

Vía 6 3-30, planta baja de Casa Vida Vida, zona 4, Ciudad de Guatemala.

Horario: 9.00 a 21.00 horas.

Carne en Vara Los Venezolanos

Zona 10, 3.ª avenida.

Horario: 12.00 a 22.00 horas.

Fechas de recepción

Jueves 25 de junio

Viernes 26 de junio

Sábado 27 de junio

Emergencia en Venezuela

De acuerdo con información oficial, los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron centenares de fallecidos, miles de heridos y severos daños materiales en Caracas y el estado de La Guaira. Las labores de búsqueda y rescate cuentan con el apoyo de brigadas internacionales procedentes de nueve países.

La Cruz Roja Guatemalteca también expresó su solidaridad con la Cruz Roja Venezolana y mantiene habilitado un mecanismo de donaciones para apoyar la respuesta humanitaria internacional.

La Cruz Roja Guatemalteca expresó su solidaridad con la Cruz Roja Venezolana y con las personas afectadas por los terremotos ocurridos en el noroeste de Montalbán.

La institución informó que quienes deseen contribuir a la respuesta humanitaria internacional pueden hacerlo mediante el fondo de emergencia habilitado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Las donaciones pueden realizarse al escanear el código QR publicado en las redes sociales de la Cruz Roja Guatemalteca o por medio del enlace:

http://donate.redcrossredcrescent.org/ifrc/venezuela-earthquake/

La entidad señaló que los recursos servirán para apoyar la atención de las familias afectadas y las labores de respuesta que desarrolla la Cruz Roja Venezolana.

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