El misterio de Odín que rodea a Erling Haaland: El noruego que busca revolucionar la Copa Mundial

Luego de su regreso a una Copa Mundial tras 28 años de ausencia, la selección de Noruega ha tenido un inicio casi perfecto, con dos victorias, ante Irak y Senegal; siete goles a favor y tres en contra. De esta manera, los Vikingos Rojos lucharán por el liderato del Grupo I en la última jornada frente a Francia, vigente subcampeona del mundo.

Frente a este escenario, tras asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final en la segunda jornada, los noruegos mantienen la ilusión de volver a los octavos de final de un Mundial, como lo consiguieron en las ediciones de 1938 y 1998, cuando fueron eliminados por Italia en ambas ocasiones, aunque la Azzurri no está en la edición 2026.

Ante esta situación, la figura de Noruega es el delantero del Manchester City, Erling Haaland, quien está disfrutando de su primera Copa del Mundo y espera que su selección termine en el primer lugar del Grupo I si vence a Francia en el último partido de la fase de grupos, que se disputará este 26 de junio en Boston, Massachusetts.

Junto al francés Kylian Mbappé y al brasileño Vinícius, Haaland es uno de los futbolistas que, con cuatro anotaciones, acechan al argentino Lionel Messi en la tabla de goleadores, en la que suma cinco tantos. Por ello, la lucha por la Bota de Oro de la Copa Mundial 2026 podría definirse hasta la final, que se llevará a cabo en Nueva Jersey.

Odín: El dios supremo de la mitología nórdica

Conforme a lo expuesto por Erling Haaland, conocido en Inglaterra como el Androide, esta Copa del Mundo tiene una motivación extra para él, ya que en Estados Unidos lo acompaña su pareja, la exfutbolista noruega Isabel Haugseng Johansen, con quien ha aprovechado los días libres para pasear como turista por la ciudad de Nueva York.

No obstante, si bien ambos suelen publicar algunas fotografías de su vida privada en redes sociales, mantienen una actitud reservada sobre el nombre del hijo que tuvieron a finales del 2024, unos días después de que el jugador de 25 años marcara un doblete y se convirtiera en el máximo goleador de su selección, superando a Jorgen Juve.

Lea más sobre los festejos por el triunfo del Tri: Reportero termina cubierto de espuma y es levantado por los aires

Hay un misterio que rodea al hijo de Erling Haaland, debido a que no se conocen imágenes oficiales ni su nombre. Dadas las circunstancias, tras el segundo partido del atacante en la Copa Mundidal del 2026, la revista noruega Se og Hør reveló que el hijo del goleador presuntamente se llama Odín, como el dios de la mitología nórdica.

La revista agregó que el nombre del dios principal de la mitología nórdica está vinculado con la tradición del país europeo, por lo que señaló que en el 2023 había 3 mil 677 hombres en Noruega que lo tenían como único nombre o como el primero de varios. Además, en 2024, 165 niños recibieron esa denominación y fue de las más populares.

El Padre de Todo

En la mitología nórdica, Odín es conocido como el Padre de Todo, así como el dios de la guerra, la sabiduría, la magia y la poesía. Adicionalmente, según la tradición, obtuvo el conocimiento infinito antes de residir en el gran palacio de Asgard, desde donde observa los Nueve Mundos desde su trono, en compañía de sus cuervos y lobos.

El nombre Odín significa "furia guerrera" e "inspiración poética", de manera que, por su etimología, puede llegar a interpretarse como "el inspirado". Sin embargo, no hay indicios de que Erling Haaland vea o no vea a su hijo como el elegido para guiar a las personas, gracias a su sabiduría y sus estrategias, como sucede con el dios nórdico.