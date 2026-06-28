Caso Floridalma Roque: Amparo deja sin efecto la resolución que enviaba a juicio a Kevin Malouf

Durante la noche del pasado miércoles 8 de abril, luego de que una jueza del Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal se excusó de conocer el expediente contra el cirujano plástico Kevin Malouf, otro órgano jurisdiccional realizó la audiencia de ofrecimiento de pruebas, en la que admitió las presentadas por la defensa del acusado.

En el transcurso de la audiencia, Alejandro Arriaza, abogado defensor Kevin Malouf, solicitó que se aceptaran varios medios de prueba para ser conocidos en el debate, entre ellos un video, audios y chats. Frente a este escenario, la judicatura aceptó dicha solicitud y resolvió que el análisis correspondiente se efectuará durante el debate.

Dadas las circunstancias, mientras el acusado comparecía por videoconferencia desde la cárcel Mariscal Zavala, donde guarda prisión, el Tribunal programó el juicio contra el cirujano plástico para el próximo jueves 23 de julio, a las 11.30 horas, debido a que Kevin Malouf está implicado en la desaparición y muerte de Floridalma Roque.

Sin embargo, un amparo otorgado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones este domingo 28 de junio dejó sin efecto la resolución que enviaba a juicio al cirujano plástico y a otras dos procesadas por delitos menos graves, como homicidio culposo, en el caso de la muerte de la mujer que acudió a su clínica para una cirugía de pómulo.

Nuevo fallo conforme a los lineamientos establecidos por la CC

De acuerdo con lo expuesto en la resolución emitida por los órganos jurisdiccionales contra el juez del Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, el Juzgado deberá emitir un nuevo fallo, conforme a los lineamientos establecidos por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Asimismo, el Juzgado deberá dejar en suspenso definitivo, respecto de los postulantes, la resolución del 5 de junio del 2024, mediante la cual la autoridad impugnada dictó la apertura a juicio contra Malouf por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, por un presunto procedimiento quirúrgico inadecuado practicado a un paciente.

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Por otro lado, el documento emitido por los órganos jurisdiccionales también menciona a Lydia Viviana Silva Moreira, por el delito de homicidio culposo en grado de complicidad, y a Susana Emilia Rojas Cruz, por el delito de encubrimiento propio. Ambas serán procesadas por delitos menos graves en el caso de Floridalma Roque.

Ante esta situación, la resolución de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones considera que "la autoridad reclamada deberá dar cumplimiento a lo resuelto dentro del plazo de cinco días, a partir del domingo 28 de junio, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de Q1 mil", según el documento.