El VAR anula el 2-1 de Alemania ante Paraguay y desata la polémica en el Mundial 2026

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El VAR anula el 2-1 de Alemania ante Paraguay y desata la polémica en el Mundial 2026

Alemania estuvo a un paso de tomar ventaja sobre Paraguay en la prórroga de los dieciseisavos del Mundial 2026, pero una revisión del VAR anuló el gol de Jonathan Tah por una falta sobre el portero Orlando Gill y mantuvo el empate 1-1.

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FOXBOROUGH (United States), 29/06/2026.- Jonathan Tah (C) of Germany heads the ball in front of Gabriel Avalos of Paraguay during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Germany against Paraguay, in Boston, USA, 29 June 2026. (Alemania) EFE/EPA/SHAWN THEW

Jonathan Tah (C), de Alemania, cabecea el balón frente a Gabriel Ávalos, de Paraguay, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Paraguay, en Boston, Estados Unidos, el 29 de junio de 2026. Un tanto de Tah fue anulado por el VAR por obstrucción al portero paraguayo. Foto Prensa Libre: EFE.

En un intenso duelo correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Alemania vio cómo se le escapaba una ventaja momentánea ante Paraguay por una decisión del VAR durante el primer tiempo de la prórroga.

El marcador permanecía 1-1 tras los 90 minutos reglamentarios. Al minuto 105, el defensor Jonathan Tah conectó de cabeza un tiro de esquina y envió el balón al fondo de la red, desatando la celebración del conjunto alemán.

Sin embargo, la alegría duró apenas unos segundos. El árbitro recibió el llamado del VAR, revisó la jugada en el monitor y decidió invalidar el gol por una falta sobre el portero paraguayo Orlando Gill.

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Según la revisión, el defensor alemán Waldemar Anton obstruyó el movimiento del guardameta durante la ejecución del córner, impidiéndole disputar el balón en igualdad de condiciones. Tras la revisión, el tanto fue anulado y el marcador volvió al 1-1.

La decisión generó polémica inmediata dentro y fuera del estadio. Mientras algunos analistas consideraron correcta la sanción por la interferencia sobre el arquero, otros opinaron que el contacto era insuficiente para invalidar la anotación.

Hasta ese momento, Paraguay resistía con orden el dominio alemán y mantenía intactas sus opciones de avanzar a los octavos de final. Para Alemania, el gol anulado representó un duro golpe en un partido en el que había asumido la iniciativa ofensiva.

La jugada se convirtió de inmediato en uno de los momentos más comentados de la jornada y volvió a poner el foco sobre el papel del VAR en las fases de eliminación directa del Mundial, donde una revisión puede cambiar el rumbo de un partido.

Al cierre de esta publicación, el encuentro terminó 1-1 en la prórroga y la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal. Se actualizará.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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