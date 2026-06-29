La burla de Neymar al economista que predijo la eliminación de Brasil ante Japón en el Mundial 2026

La selección de Brasil avanzó con dramatismo a los octavos de final del Mundial 2026 al imponerse 2-1 a Japón en el NRG Stadium, de Houston, en un partido lleno de tensión que terminó con una reacción inesperada de Neymar en las redes sociales.

El delantero brasileño no tardó en pronunciarse después del encuentro y aprovechó el resultado para responder con ironía a la predicción del economista alemán Joachim Klement, quien había anticipado la eliminación de la Canarinha en esta instancia, precisamente frente al conjunto nipón.

"Señor Joachim Klement... Por favor, inténtelo en la próxima Copa", escribió Neymar, en un mensaje en su redes con tono burlón que rápidamente se viralizó.

Klement había llamado la atención antes del torneo debido a su modelo matemático, con el que acertó a los campeones de las últimas tres Copas del Mundo: Alemania (2014), Francia (2018) y Argentina (2022).

Para el Mundial 2026, el analista proyectó que Brasil lideraría el Grupo C, pero caería sorpresivamente ante Japón en la ronda eliminatoria. La predicción generó gran repercusión en la prensa brasileña y aumentó la presión antes del enfrentamiento. Sin embargo, no se cumplió.

Sr. Joachim klement … favor tentar na próxima copa 😉 — Neymar Jr (@neymarjr) June 29, 2026

Japón tomó la delantera al minuto 29 gracias a Kaishu Sano, quien aprovechó un error en la salida del balón de Brasil. Lejos de rendirse, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti mejoró en la segunda mitad.

Casemiro empató al minuto 56 con un cabezazo tras un tiro de esquina, mientras que Gabriel Martinelli marcó el gol de la victoria al 90+6', evitó la prórroga y desató la celebración brasileña.