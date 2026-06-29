Video: Así fueron los goles con los que Brasil remontó a Japón y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026

Brasil sufrió más de lo esperado, pero terminó imponiéndose 2-1 ante Japón en Houston para asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial.

Un gol de Casemiro en la segunda mitad y otro de Gabriel Martinelli al minuto 96 le dieron la victoria al equipo dirigido por Carlo Ancelotti, que estuvo contra las cuerdas durante buena parte del partido.

Japón sorprendió al adelantarse en el marcador al minuto 29 gracias a Kaishu Sano, quien aprovechó un error en la salida de Danilo, recuperó el balón en campo rival y definió con un preciso disparo raso ante Alisson. El conjunto asiático mostró orden, disciplina táctica y supo incomodar a una Brasil sin ideas claras en la primera mitad.

La reacción brasileña llegó tras el descanso, luego de ajustes ofensivos que le dieron mayor profundidad al equipo. La insistencia tuvo recompensa al minuto 55, cuando Casemiro apareció en el segundo poste para conectar de cabeza un centro de Gabriel y marcar el empate 1-1, que devolvió la vida a la Canarinha.

Brasil aumentó la presión y generó ocasiones claras, entre ellas una gran jugada individual de Vinicius Jr., cuyo remate se estrelló en el poste. Japón resistía con orden, cada vez más cerca de su área, mientras el conjunto sudamericano buscaba el gol que evitara la prórroga.

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo extra, apareció la jugada decisiva en el sexto minuto de compensación. Bruno Guimarães filtró un pase preciso para Gabriel Martinelli, quien definió con un disparo que, tras desviarse ligeramente y pegar en el poste, terminó en el fondo de la red para el 2-1 definitivo.

PARECÍA QUE EL PROYECTO BLUE LOCK DE JAPÓN IBA DE ACUERDO EL PLAN PERO BRASIL LE PUSO UN ALTO HOY



⚽️Goles



⚽️K. Sano 29’

⚽️Casemiro 56’

⚽️G. Martinelli 90+6 al último minuto



Brasil 🇧🇷 2 Japón 🇯🇵 1 pic.twitter.com/Xm4cQdFye7 — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) June 29, 2026

Con este triunfo, Brasil avanza a los octavos de final, donde enfrentará al ganador entre Noruega y Costa de Marfil. Aunque consiguió el objetivo, el equipo de Ancelotti dejó dudas sobre su rendimiento y deberá mejorar su funcionamiento colectivo si quiere aspirar al título.