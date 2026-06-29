EN VIVO | Brasil vs. Japón: siga el minuto a minuto del duelo por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026

Fútbol Internacional

EN VIVO | Brasil vs. Japón: siga el minuto a minuto del duelo por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026

Brasil y Japón se enfrentan este lunes en uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Siga aquí el minuto a minuto del encuentro.

|

time-clock

GR3306. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 24/06/2026.- Vinícius Júnior (i) de Brasil anota un gol este miércoles, en un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 entre Escocia y Brasil, en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal

Brasil, pentacampeón del mundo, enfrentará a Japón en busca de un boleto a los octavos de final del torneo.(Foto Prensa Libre: EFE).

Este lunes 29 de julio se disputará uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Brasil, pentacampeón del mundo, enfrentará a Japón en busca de un boleto a los octavos de final del torneo.

El destino quiso que brasileños y japoneses se enfrenten en esta fase de eliminación directa, en un duelo que promete intensidad, buen ritmo y emociones de principio a fin. Ambas selecciones saldrán a la cancha con la convicción de ganar y seguir con vida en el torneo.

Brasil llega con confianza tras cerrar una sólida fase de grupos, luego de dejar atrás un inicio irregular. La Canarinha ha encontrado en Vinícius Jr. a su principal referente ofensivo, quien ha sido determinante en el rendimiento del conjunto sudamericano.

Japón, por su parte, buscará dar una de las mayores sorpresas del campeonato. El conjunto asiático ha demostrado orden, disciplina y velocidad, cualidades que intentará aprovechar para eliminar a uno de los favoritos históricos.

El partido se disputará a las 11 horas (hora de Guatemala), y podrás seguir todos los detalles, las incidencias y el minuto a minuto en vivo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

EN VIVO Futbol Internacional Mundial 2026 Selección de Brasil Selección de Japón 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM