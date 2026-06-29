EN VIVO | Brasil vs. Japón: siga el minuto a minuto del duelo por un boleto a los octavos de final del Mundial 2026

Este lunes 29 de julio se disputará uno de los encuentros más atractivos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Brasil, pentacampeón del mundo, enfrentará a Japón en busca de un boleto a los octavos de final del torneo.

El destino quiso que brasileños y japoneses se enfrenten en esta fase de eliminación directa, en un duelo que promete intensidad, buen ritmo y emociones de principio a fin. Ambas selecciones saldrán a la cancha con la convicción de ganar y seguir con vida en el torneo.

Brasil llega con confianza tras cerrar una sólida fase de grupos, luego de dejar atrás un inicio irregular. La Canarinha ha encontrado en Vinícius Jr. a su principal referente ofensivo, quien ha sido determinante en el rendimiento del conjunto sudamericano.

Japón, por su parte, buscará dar una de las mayores sorpresas del campeonato. El conjunto asiático ha demostrado orden, disciplina y velocidad, cualidades que intentará aprovechar para eliminar a uno de los favoritos históricos.

El partido se disputará a las 11 horas (hora de Guatemala), y podrás seguir todos los detalles, las incidencias y el minuto a minuto en vivo.