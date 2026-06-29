El video viral del Mundial 2026: Aficionada pierde su teléfono mientras hacía la ola en pleno partido

Durante la tarde del pasado domingo 28 de junio, la selección de Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica en el primer partido de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026. Con este resultado, los dirigidos por el entrenador Jesse Marsch lograron, por primera vez en su historia, clasificarse a los octavos de final de una Copa del Mundo.

El partido, disputado en el SoFi Stadium, de California, se definió con un gol del mediocampista de Los Ángeles FC, Stephen Eustáquio en los últimos minutos. Ante esta situación, la mayor parte del encuentro se disputó en la mitad del campo, donde los centrocampistas de ambas selecciones lucharon por la posesión y el dominio del balón.

Frente a este escenario, los aficionados presentes en Los Ángeles, quienes esperaban un mejor partido entre canadienses y sudafricanos, decidieron entretenerse con la tradicional ola, una práctica habitual en los estadios de todo el mundo, en la que los aficionados de todas las localidades participan en un popular fenómeno sincronizado.

Aunque se popularizó a escala mundial durante la Copa Mundial de México 1986, existen antecedentes de este movimiento en los estadios de Estados Unidos a finales de la década de 1970, donde los espectadores se ponían de pie y levantaban los brazos en secuencia para crear una onda visual que recorría toda la tribuna de los recintos.

El video viral de la Copa Mundial del 2026

Al comienzo del segundo tiempo del partido entre Canadá y Sudáfrica, en Los Ángeles, California, luego de que el director técnico belga Hugo Broos sustituyera a Relebohile Mofokeng por Thalente Mbatha, los aficionados en el SoFi Stadium comenzaron a hacer la tradicional ola en el recinto con capacidad para 70 mil espectadores.

Sin embargo, una de las cámaras del estadio angelino captó el momento en que una mujer, con la camisola negra de visitante de la selección de Canadá, participaba en la tradicional ola deportiva y, al ponerse de pie y levantar los brazos para crear una onda visual, lanzó su teléfono celular al campo de juego ante la mirada de los presentes.

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Dadas las circunstancias, el partido entre Canadá y Sudáfrica, en el comienzo de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial del 2026, dejó una cómica imagen viral en las tribunas del SoFi Stadium, en Los Ángeles, California, pues el rostro de la canadiense y sus manos intentando cubrirse la cara, en un gesto desesperado, lo dicen todo.

La grabación de unos segundos que se transmitió en la televisión internacional se hizo viral en redes sociales y otras plataformas digitales, debido a que mostró la angustia de la mujer por el teléfono perdido, ante la sorpresa y la solidaridad de quienes la rodeaban. No obstante, no se ha reportado si logró recuperarlo, aunque se prevé que sí.

Reacciones virales en redes sociales

"Ahí va el teléfono celular de la señora canadiense", dijo durante la transmisión el comentarista uruguayo de la cadena deportiva DSports, quien añadió: "Hay que imaginar ir al peor partido de esta Copa Mundial del 2026 y que se te caiga el móvil". Aunque puede que le haya ido peor a la persona sobre la que cayó el dispositivo.

En este contexto, decenas de internautas también criticaron la tradicional ola en los estadios mundialistas, pues, aunque algunos la consideran una tradición de alegría, emoción y participación de los aficionados en todo el mundo, otros creen que es molesta y que muchas personas solo quieren disfrutar del partido sentadas en su asiento.