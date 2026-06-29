Qué récord puede romper Kylian Mbappé en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Kylian Mbappé está a las puertas de seguir agrandando su leyenda en la Copa del Mundo. El delantero del Real Madrid y figura de la selección de Francia tiene en la mira un registro histórico: convertirse en el máximo goleador de las fases de eliminación directa de los Mundiales, una marca que actualmente comparte con dos íconos del futbol brasileño: Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário.

Este martes, en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Suecia, en Nueva Jersey, el atacante francés y principal figura del conjunto galo en esta Copa del Mundo tendrá la primera oportunidad de quedarse en solitario con un récord que refleja su impacto en los momentos decisivos.

Mbappé suma ocho goles en ocho partidos de eliminación directa, un promedio excepcional que evidencia su capacidad para aparecer en las instancias más exigentes.

Su historia en los cruces comenzó en Rusia 2018, torneo en el que Francia se consagró campeona. En esa edición, el entonces joven delantero anotó un doblete inolvidable contra Argentina, en octavos de final, y volvió a marcar en la final frente a Croacia.

Cuatro años después, en Qatar 2022, Mbappé se consolidó como el principal referente de Les Bleus. En octavos de final castigó dos veces a Polonia y, en la final, protagonizó una actuación histórica al marcar un triplete contra Argentina, aunque Francia perdió el título en la tanda de penales.

En total suma ocho goles en dos Mundiales y ocho partidos de eliminación directa, cifras que lo colocan entre los más grandes de todos los tiempos con apenas 27 años.

A la par de leyendas brasileñas

El récord que comparte Mbappé no es menor. Lo igualan dos nombres históricos del futbol brasileño.

Ronaldo Nazário anotó ocho goles en diez partidos de eliminación directa entre 1998, 2002 y 2006. "O Fenômeno" fue determinante en dos títulos de Brasil y firmó actuaciones decisivas, especialmente en Corea-Japón 2002, cuando marcó dos goles en la final contra Alemania.

Leônidas da Silva, figura del Mundial de 1938, anotó siete goles en cuatro partidos —torneo que no contaba con fase de grupos— y cerró su cuenta con ocho anotaciones en cruces mundialistas.

Mbappé no solo alcanzó esa marca, sino que además registra un mejor promedio goleador que Ronaldo, lo que realza aún más su logro.

Ventaja sobre Messi en este rubro

Aunque Lionel Messi es el máximo goleador histórico de los Mundiales, con 19 tantos, su registro en fases de eliminación directa es menor.

El astro argentino acumula cinco goles en 12 partidos de eliminación directa, una cifra inferior a la de Mbappé, quien ha sido más determinante en estas instancias pese a disputar menos encuentros.