Argentina y Portugal podrían enfrentarse en la final del Mundial 2026: el posible camino de ambas selecciones

El cuadro de eliminación directa del Mundial 2026 dejó planteado un escenario que ilusiona a millones de aficionados. Argentina y Portugal quedaron ubicados en lados opuestos del cuadro, por lo que un enfrentamiento entre ambas selecciones solo podría darse en la gran final del torneo.

Portugal avanzó como segunda del Grupo K tras superar una complicada fase de grupos junto a Colombia, RD Congo y Uzbekistán. Argentina, en cambio, terminó como líder del Grupo J con puntaje perfecto luego de vencer a Argelia, Jordania y Austria.

El camino de la Albiceleste no será sencillo. El equipo de Lionel Scaloni abrirá la fase eliminatoria frente a Cabo Verde y, si consigue avanzar, enfrentará al ganador del duelo entre Australia y Egipto por un boleto a los cuartos de final.

Portugal también tendrá un recorrido exigente. Los lusos se medirán a Croacia en los dieciseisavos de final y, si superan esa llave, se enfrentarán al vencedor del cruce entre España y Austria, manteniendo viva la posibilidad de una final soñada frente a Argentina.

De llegar ambas selecciones hasta el partido decisivo, este podría convertirse en uno de los duelos más relevantes del siglo ya que enfrentaría a dos de las figuras más grandes en la historia del fútbol: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ambos disputando lo que sería su última participación en una Copa del Mundo tras seis apariciones a lo largo de las últimas décadas defendiendo los colores de sus selecciones

El camino de Portugal hacia la final

Dieciseisavos: Portugal vs. Croacia

Portugal vs. Croacia Octavos: ganador de España vs. Austria

ganador de España vs. Austria Cuartos: ganador entre Países Bajos-Marruecos o Sudáfrica-Canadá

ganador entre Países Bajos-Marruecos o Sudáfrica-Canadá Semifinal: ganador del sector con Alemania, Paraguay, Francia y Suecia

ganador del sector con Alemania, Paraguay, Francia y Suecia Final

El camino de Argentina hacia la final

Dieciseisavos: Argentina vs. Cabo Verde

Argentina vs. Cabo Verde Octavos: ganador de Australia vs. Egipto

ganador de Australia vs. Egipto Cuartos: ganador entre Suiza-Argelia o Colombia-Ghana

ganador entre Suiza-Argelia o Colombia-Ghana Semifinal: ganador del sector con Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Inglaterra y RD Congo

ganador del sector con Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Inglaterra y RD Congo Final

GRÁFICO / PL

Más allá de las dificultades que representa cada cruce, la sola posibilidad de una final entre Argentina y Portugal ya genera expectativa a nivel mundial. Sería el cierre perfecto para dos generaciones que marcaron una era del fútbol mundial y la oportunidad de ver por última vez en un Mundial a dos de los futbolistas más determinantes de la historia compartiendo el escenario más grande del deporte.



