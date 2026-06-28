Fútbol Internacional
Argentina y Portugal podrían enfrentarse en la final del Mundial 2026: el posible camino de ambas selecciones
El cuadro de eliminación del Mundial 2026 dejó abierta la posibilidad de un duelo soñado entre la Albiceleste y los lusos en la final del 19 de julio, lo que significaría un último cruce entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
El cuadro de eliminación del Mundial 2026 dejó abierta la posibilidad de un duelo soñado entre la Albiceleste y los lusos en la final del 19 de julio, lo que significaría un último cruce entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. (Foto Prensa Libre: EFE / RS).
El cuadro de eliminación directa del Mundial 2026 dejó planteado un escenario que ilusiona a millones de aficionados. Argentina y Portugal quedaron ubicados en lados opuestos del cuadro, por lo que un enfrentamiento entre ambas selecciones solo podría darse en la gran final del torneo.
Portugal avanzó como segunda del Grupo K tras superar una complicada fase de grupos junto a Colombia, RD Congo y Uzbekistán. Argentina, en cambio, terminó como líder del Grupo J con puntaje perfecto luego de vencer a Argelia, Jordania y Austria.
El camino de la Albiceleste no será sencillo. El equipo de Lionel Scaloni abrirá la fase eliminatoria frente a Cabo Verde y, si consigue avanzar, enfrentará al ganador del duelo entre Australia y Egipto por un boleto a los cuartos de final.
Portugal también tendrá un recorrido exigente. Los lusos se medirán a Croacia en los dieciseisavos de final y, si superan esa llave, se enfrentarán al vencedor del cruce entre España y Austria, manteniendo viva la posibilidad de una final soñada frente a Argentina.
De llegar ambas selecciones hasta el partido decisivo, este podría convertirse en uno de los duelos más relevantes del siglo ya que enfrentaría a dos de las figuras más grandes en la historia del fútbol: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ambos disputando lo que sería su última participación en una Copa del Mundo tras seis apariciones a lo largo de las últimas décadas defendiendo los colores de sus selecciones
El camino de Portugal hacia la final
- Dieciseisavos: Portugal vs. Croacia
- Octavos: ganador de España vs. Austria
- Cuartos: ganador entre Países Bajos-Marruecos o Sudáfrica-Canadá
- Semifinal: ganador del sector con Alemania, Paraguay, Francia y Suecia
- Final
El camino de Argentina hacia la final
- Dieciseisavos: Argentina vs. Cabo Verde
- Octavos: ganador de Australia vs. Egipto
- Cuartos: ganador entre Suiza-Argelia o Colombia-Ghana
- Semifinal: ganador del sector con Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, Inglaterra y RD Congo
- Final
Más allá de las dificultades que representa cada cruce, la sola posibilidad de una final entre Argentina y Portugal ya genera expectativa a nivel mundial. Sería el cierre perfecto para dos generaciones que marcaron una era del fútbol mundial y la oportunidad de ver por última vez en un Mundial a dos de los futbolistas más determinantes de la historia compartiendo el escenario más grande del deporte.