Cero puntos, cero goles: Panamá se despide del Mundial 2026 como el único equipo sin anotar en la edición

La participación de Panamá en el Mundial 2026 terminó con una derrota 2-0 ante Inglaterra en el cierre del Grupo L. Los Canaleros finalizaron el torneo sin sumar puntos y sin lograr la clasificación a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen también se convirtió en el único de la competencia que no marcó un solo gol. La sequía ofensiva se extendió durante los 270 minutos que disputó en la fase de grupos.

Durante el primer tiempo, Panamá apostó por un planteamiento defensivo y generó pocas opciones de peligro. Tomás Rodríguez tuvo la oportunidad de liderar el ataque, pero no logró inquietar a la zaga inglesa.

La ocasión más clara llegó con un remate de José "Pumita" Rodríguez desde fuera del área, que pasó cerca del arco de Jordan Pickford. Sin embargo, el conjunto canalero no pudo romper su sequía goleadora y cerró el Mundial sin celebrar una anotación.

El partido se definió en la segunda mitad, cuando Jude Bellingham abrió el marcador al minuto 54 tras un tiro de esquina. Inglaterra aprovechó el impulso y amplió la ventaja para imponerse 2-0 ante un Panamá que no encontró respuesta ofensiva.

Con la victoria, los ingleses aseguraron el primer lugar del Grupo L sin depender del resultado entre Croacia y Ghana. Panamá, por su parte, no logró generar ocasiones claras en los minutos finales para descontar en el marcador.

La derrota también confirmó un registro negativo para los Canaleros, que acumulan seis derrotas en seis partidos disputados en Copas del Mundo. Dos de esos tropiezos han sido frente a Inglaterra, aunque esta vez evitaron una goleada como el 6-1 sufrido en Rusia 2018.

Panamá cerró su participación en el Mundial 2026 con derrotas ante Ghana, Croacia e Inglaterra. La falta de gol volvió a ser el principal problema del equipo dirigido por Thomas Christiansen, que terminó el torneo sin puntos y sin celebrar una sola anotación.