Fútbol Internacional
EN VIVO | Panamá vs. Inglaterra: sigue el minuto a minuto del cierre del Grupo L del Mundial 2026
Los Tres Leones necesitan ganar para asegurarse el primer lugar de la zona ante una selección panameña ya eliminada en lo que será una de las claves de la última jornada del grupo más reñido del torneo.
Los Tres Leones necesitan ganar para asegurarse el primer lugar de la zona ante una selección panameña ya eliminada en lo que será una de las claves de la última jornada del grupo más reñido del torneo. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/GREG M. COOPER).
Inglaterra y Panamá cierran este sábado el Grupo L del Mundial 2026 con objetivos muy distintos. Los "Tres Leones" necesitan la victoria para mantenerse en la pelea por el primer lugar, mientras que la selección canalera buscará despedirse del torneo con una buena actuación.
El conjunto inglés asegurará el liderato si vence a Panamá y Ghana no derrota a Croacia. En caso de que ambos ganen, la diferencia de goles definirá al primero del grupo, un apartado en el que Inglaterra llega con una ligera ventaja.
El Grupo L sigue completamente abierto, con Inglaterra, Ghana y Croacia aún con opciones de terminar en la cima. El líder de la zona obtendrá un cruce, en teoría, más favorable en los dieciseisavos de final, donde enfrentará a uno de los mejores terceros de los Grupos E, H, I, J o K, por lo que cada gol podría ser decisivo en la definición.
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