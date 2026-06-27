EN VIVO | Colombia vs. Portugal: sigue el minuto a minuto del partido por el liderato del Grupo K

Colombia y Portugal se enfrentan este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami en uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambas selecciones ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final.

El partido definirá al líder del Grupo K. Colombia llega con seis puntos tras ganar sus dos primeros encuentros, mientras que Portugal de Cristiano Ronaldo suma cuatro unidades luego de una victoria y un empate.

A la selección dirigida por Néstor Lorenzo le basta un empate para conservar el primer lugar del grupo. Portugal, en cambio, está obligado a ganar si quiere quedarse con el liderato.

De forma simultánea, República Democrática del Congo y Uzbekistán se enfrentarán en Atlanta para cerrar la actividad del Grupo K. El resultado de ese encuentro también terminará de definir las posiciones finales de la zona.

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