VIDEO | Así fue el gol que le anularon a Colombia que impidió la victoria ante Portugal

La polémica fue protagonista en el cierre del partido entre Colombia y Portugal en Miami. Cuando el reloj marcaba el final del encuentro, Davinson Sánchez conectó un remate que terminó dentro del arco portugués y desató la euforia entre los aficionados colombianos presentes en el Hard Rock Stadium.

La celebración duró poco. El árbitro decidió revisar la jugada en el VAR y terminó invalidando el tanto por una posición adelantada que generó dudas entre los presentes por lo ajustada que fue la decisión final.

La anulación le terminó rescatando un punto a Portugal, que de otra manera se hubiera ido del Hard Rock Stadium con una derrota que reflejaba, según el desarrollo del partido, la diferencia de nivel mostrada en el terreno de juego durante los 90 minutos.

Con el resultado final de 0-0, Colombia se aseguró el primer lugar del Grupo K, mientras que Portugal cerró la fase de grupos en el segundo puesto. La acción quedó como uno de los momentos más comentados de la última jornada y reabrió el debate sobre el peso de este tipo de decisiones arbitrales en partidos donde el dominio en la cancha no siempre se refleja en el marcador.