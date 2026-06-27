Fútbol Internacional
Uruguay eliminado del Mundial 2026: estalla la crisis con Muslera, Valverde y Bielsa en el centro del escándalo
La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 desató una tormenta deportiva e institucional, con Fernando Muslera, Federico Valverde y Marcelo Bielsa como protagonistas.
La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 ha dejado frustración, autocrítica y revelaciones sobre tensiones internas en el plantel dirigido por Marcelo Bielsa. Foto Prensa Libre: Straffon Images.
Uruguay quedó fuera del Mundial tras caer 0-1 ante España en la tercera jornada del Grupo H, resultado que confirmó su eliminación con apenas dos puntos y cerró una campaña por debajo de las expectativas.
El partido en Guadalajara quedó condicionado por el gol de Álex Baena al minuto 42, acción que llegó tras un error de Fernando Muslera en el manejo del balón dentro del área. El arquero, uno de los referentes del plantel, fue sustituido en el entretiempo, en una decisión que marcó el desenlace del encuentro.
El segundo tiempo comenzó sin el guardameta y también con un cambio llamativo: Federico Valverde dejó el terreno de juego en medio de un contexto de frustración colectiva, lo que alimentó el debate sobre el manejo del partido por parte del cuerpo técnico.
Tras el encuentro, Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad del fracaso con un tono autocrítico. “Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”, afirmó, en una declaración que rápidamente generó repercusión internacional.
El técnico argentino también fue protagonista de un momento viral durante la entrevista posterior, cuando lanzó un “¡Dale de una vez!” al inicio de la interacción con la prensa, gesto que circuló ampliamente en redes sociales.
El ciclo de Bielsa quedó bajo fuerte cuestionamiento tras la eliminación, en medio de reportes de tensiones internas y diferencias entre el cuerpo técnico y parte del plantel. Diversos medios internacionales apuntaron a la falta de contundencia del equipo y a los errores puntuales en partidos clave como factores determinantes.
El contrato del argentino llegaba hasta el fin de la Copa del Mundo, por lo que ahora Uruguay deberá definir sus próximos pasos.
La Celeste deberá prepararse para la próxima Copa América y para un Mundial que lo tendrá como uno de los anfitriones, a cien años de su consagración en 1930.
Muslera, por su parte, cerró el torneo señalado por acciones decisivas en la fase de grupos, mientras que Valverde fue parte de un equipo que nunca logró consolidar su mejor versión en el certamen.
Uruguay se despide así del Mundial 2026 con una eliminación temprana, un vestuario golpeado y un proceso que entra en zona de revisión, con el futuro de su proyecto deportivo ahora en entredicho.