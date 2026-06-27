Uruguay eliminado del Mundial 2026: estalla la crisis con Muslera, Valverde y Bielsa en el centro del escándalo

Uruguay quedó fuera del Mundial tras caer 0-1 ante España en la tercera jornada del Grupo H, resultado que confirmó su eliminación con apenas dos puntos y cerró una campaña por debajo de las expectativas.

El partido en Guadalajara quedó condicionado por el gol de Álex Baena al minuto 42, acción que llegó tras un error de Fernando Muslera en el manejo del balón dentro del área. El arquero, uno de los referentes del plantel, fue sustituido en el entretiempo, en una decisión que marcó el desenlace del encuentro.

El segundo tiempo comenzó sin el guardameta y también con un cambio llamativo: Federico Valverde dejó el terreno de juego en medio de un contexto de frustración colectiva, lo que alimentó el debate sobre el manejo del partido por parte del cuerpo técnico.

Tras el encuentro, Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad del fracaso con un tono autocrítico. “Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”, afirmó, en una declaración que rápidamente generó repercusión internacional.

El técnico argentino también fue protagonista de un momento viral durante la entrevista posterior, cuando lanzó un “¡Dale de una vez!” al inicio de la interacción con la prensa, gesto que circuló ampliamente en redes sociales.

⛔️🇺🇾 La AUF decidió CANCELAR EL CHÁRTER de Uruguay y cada futbolista VOLVERÁ EN VUELOS COMERCIALES, tras la eliminación en el Mundial.



Vía @MartinCharquero. pic.twitter.com/CJuUrG4wsC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 27, 2026

El ciclo de Bielsa quedó bajo fuerte cuestionamiento tras la eliminación, en medio de reportes de tensiones internas y diferencias entre el cuerpo técnico y parte del plantel. Diversos medios internacionales apuntaron a la falta de contundencia del equipo y a los errores puntuales en partidos clave como factores determinantes.

El contrato del argentino llegaba hasta el fin de la Copa del Mundo, por lo que ahora Uruguay deberá definir sus próximos pasos.

La Celeste deberá prepararse para la próxima Copa América y para un Mundial que lo tendrá como uno de los anfitriones, a cien años de su consagración en 1930.

Los últimos 9 mundiales de Uruguay 🇺🇾



1994 - no clasificó

1998 - no clasificó

2002 - eliminado en grupos

2006 - no clasificó

2010 - semifinal (4°)

2014 - octavos de final

2018 - cuartos de final

2022 - eliminado en grupos

2026 - eliminado en grupos pic.twitter.com/VnHsacn40R — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 27, 2026

Muslera, por su parte, cerró el torneo señalado por acciones decisivas en la fase de grupos, mientras que Valverde fue parte de un equipo que nunca logró consolidar su mejor versión en el certamen.

Uruguay se despide así del Mundial 2026 con una eliminación temprana, un vestuario golpeado y un proceso que entra en zona de revisión, con el futuro de su proyecto deportivo ahora en entredicho.