Uruguay eliminado del Mundial 2026: estalla la crisis con Muslera, Valverde y Bielsa en el centro del escándalo

Fútbol Internacional

Uruguay eliminado del Mundial 2026: estalla la crisis con Muslera, Valverde y Bielsa en el centro del escándalo

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 desató una tormenta deportiva e institucional, con Fernando Muslera, Federico Valverde y Marcelo Bielsa como protagonistas.

|

time-clock

ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO. June 26th: Marcelo Bielsa head coach of Uruguay looks on during the Group H match between Uruguay and Spain at the FIFA World Cup 2026 at Guadalajara Stadium in Zapopan, Jalisco, Mexico. (PHOTO BY STRAFFONIMAGES/LUIS LICONA/MANDATORY CREDIT/EDITORIAL USE/NOT FOR SALE/NOT ARCHIVE)

La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 ha dejado frustración, autocrítica y revelaciones sobre tensiones internas en el plantel dirigido por Marcelo Bielsa. Foto Prensa Libre: Straffon Images.

Uruguay quedó fuera del Mundial tras caer 0-1 ante España en la tercera jornada del Grupo H, resultado que confirmó su eliminación con apenas dos puntos y cerró una campaña por debajo de las expectativas.

El partido en Guadalajara quedó condicionado por el gol de Álex Baena al minuto 42, acción que llegó tras un error de Fernando Muslera en el manejo del balón dentro del área. El arquero, uno de los referentes del plantel, fue sustituido en el entretiempo, en una decisión que marcó el desenlace del encuentro.

El segundo tiempo comenzó sin el guardameta y también con un cambio llamativo: Federico Valverde dejó el terreno de juego en medio de un contexto de frustración colectiva, lo que alimentó el debate sobre el manejo del partido por parte del cuerpo técnico.

LECTURAS RELACIONADAS

GR2075. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 15/06/2026.- Fernando Muslera portero de Uruguay recibe un gol de Abdulelah Alamri de Arabia Saudita este lunes, en un partido del grupo H de la Mundial FIFA 2026 entre Arabia Saudita y Uruguay en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal

Muslera rompe el silencio tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026: “Le pido disculpas al pueblo uruguayo”

chevron-right
GR6105. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, reacciona este viernes, un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

“Dale de una vez”: el enojo de Bielsa tras la eliminación de Uruguay se vuelve viral

chevron-right

Tras el encuentro, Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad del fracaso con un tono autocrítico. “Yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”, afirmó, en una declaración que rápidamente generó repercusión internacional.

El técnico argentino también fue protagonista de un momento viral durante la entrevista posterior, cuando lanzó un “¡Dale de una vez!” al inicio de la interacción con la prensa, gesto que circuló ampliamente en redes sociales.

El ciclo de Bielsa quedó bajo fuerte cuestionamiento tras la eliminación, en medio de reportes de tensiones internas y diferencias entre el cuerpo técnico y parte del plantel. Diversos medios internacionales apuntaron a la falta de contundencia del equipo y a los errores puntuales en partidos clave como factores determinantes.

El contrato del argentino llegaba hasta el fin de la Copa del Mundo, por lo que ahora Uruguay deberá definir sus próximos pasos.

La Celeste deberá prepararse para la próxima Copa América y para un Mundial que lo tendrá como uno de los anfitriones, a cien años de su consagración en 1930.

Muslera, por su parte, cerró el torneo señalado por acciones decisivas en la fase de grupos, mientras que Valverde fue parte de un equipo que nunca logró consolidar su mejor versión en el certamen.

Uruguay se despide así del Mundial 2026 con una eliminación temprana, un vestuario golpeado y un proceso que entra en zona de revisión, con el futuro de su proyecto deportivo ahora en entredicho.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de Raúl Barreno Castillo

ARCHIVADO EN:

Federico Valverde Fernando Muslera Futbol Internacional Marcelo Bielsa Mundial 2026 Rodrigo Bentancur Selección de Uruguay Tendencias internacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM