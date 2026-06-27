Muslera rompe el silencio tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026: “Le pido disculpas al pueblo uruguayo”

“Le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo”, expresó el guardameta, visiblemente afectado, después de la derrota 1-0 ante España en el estadio de Guadalajara, resultado que selló la eliminación del equipo con solo dos puntos en el Grupo H.

El arquero añadió un mensaje de autocrítica tras su participación en el certamen, en el que Uruguay no logró avanzar de ronda pese a las expectativas previas. Sus palabras cerraron una campaña marcada por la frustración y por errores determinantes en momentos clave del torneo.

“Siempre fui de dar la cara. Creo que esta también es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice y por cómo me preparé (...) Me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos. Le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo”, expresó el guardameta tras la eliminación.

Muslera se despidió del torneo en el estadio de Guadalajara, donde Uruguay cayó 1-0 ante España y quedó fuera de la competencia en la primera fase.

El portero había sido señalado previamente por acciones determinantes en el empate 1-1 ante Arabia Saudita y en el 2-2 frente a Cabo Verde, resultados que complicaron el camino de la Celeste en el Grupo H.

Ante España, el momento clave llegó en el gol de Álex Baena al minuto 42, cuando el remate del atacante terminó superando al arquero tras una acción en la que no logró despejar el balón con seguridad.

El partido se fue al descanso con Uruguay en desventaja y Muslera no volvió al campo para la segunda parte. “Muslera decidió él salir en el entretiempo”, explicó el técnico Marcelo Bielsa tras el encuentro.

"NUNCA IMAGINÉ ESTAR SUFRIENDO TANTO POR ESTE DEPORTE" 🇺🇾💔



Fernando Muslera le envió un mensaje al pueblo uruguayo luego de la eliminación de la Celeste en fase de grupos del #MundialEnDSPORTS



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Su lugar fue ocupado por Sergio Rochet, quien ya había sido titular habitual en el proceso clasificatorio y en otros tramos del torneo.

Muslera, de 40 años, disputó su quinto Mundial y se convirtió en una de las figuras más experimentadas de la selección uruguaya, con más de una década defendiendo el arco celeste.

Uruguay cerró su participación con solo dos puntos y se convirtió en el único equipo sudamericano eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026.