“Dale de una vez”: el enojo de Bielsa tras la eliminación de Uruguay se vuelve viral

La eliminación de Uruguay en la primera ronda del Mundial 2026 no solo dejó a la Celeste fuera de los dieciseisavos de final, sino que también generó reacciones alrededor del técnico argentino.

Todo ocurrió en la zona mixta, después de la derrota 1-0 ante España. Bielsa apareció con gesto tenso y visiblemente frustrado. Una periodista intentó iniciar la entrevista y el entrenador gritó: “Dale de una vez...”.

El momento, captado por cámaras de televisión, muestra a un Bielsa impaciente después de una noche amarga para Uruguay. El video fue compartido por varias cuentas en redes sociales y generó opiniones divididas: para algunos fue la reacción de un técnico agotado; para otros, una muestra de malestar difícil de justificar.

El partido y las decisiones polémicas

El gol de Álex Baena, al minuto 42, llegó tras un error de Fernando Muslera al intentar bloquear el balón. El arquero fue sustituido al descanso por Sergio Rochet, en un cambio que muchos interpretaron como una decisión técnica después del fallo.

Minutos después del reinicio, Bielsa también sacó a Federico Valverde. El capitán del Real Madrid abandonó el campo visiblemente contrariado, en una imagen que también generó comentarios entre los aficionados.

Estos movimientos, en un partido en el que Uruguay necesitaba al menos empatar para seguir con vida, intensificaron las críticas hacia el cuerpo técnico.

Muslera, que ya había sido señalado por errores en los partidos anteriores, cerró su participación con un dato negativo, según Opta: es el primer arquero desde 1966 en cometer tres errores que derivaron directamente en goles rivales en una misma edición del Mundial.

"PARA EL GERIATRICO"



Porque tras la PATETICA eliminación de Uruguay del Mundial, el por ahora DT Marcelo Bielsa, se mostró enojado al punto de gritarle a los periodistas que aguardaban para entrevistarlo. pic.twitter.com/9gvYsr9gZr — Tendencia Final (@TendenciaFinal) June 27, 2026

El debate tras la eliminación

La eliminación, la segunda consecutiva de Uruguay en fase de grupos después de Catar 2022, reabrió discusiones sobre el proceso de Bielsa.

Por un lado, algunos defienden al entrenador y sostienen que el plantel no respondió a la exigencia de su estilo de juego. Por otro, aumentaron las críticas a sus decisiones, especialmente por la continuidad de Muslera y la gestión de referentes como Valverde.

El analista Alexis Martín-Tamayo, conocido como Mister Chip, también reaccionó al video y cuestionó con dureza la actitud del técnico argentino, lo que alimentó la conversación en redes sociales.

Bielsa es un cínico, un maleducado y un soberbio. Ha tratado de muy malas maneras a muchos de sus jugadores, sobre todo a los más jóvenes e inexpertos. Los ha humillado en los entrenamientos. Los ha castigado por querer ir al funeral de sus seres queridos. Y lo ha tapado todo con… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 27, 2026

Los memes no tardaron en aparecer, con montajes sobre Bielsa, comparaciones con el Mundial 2022 y bromas sobre una nueva eliminación uruguaya en fase de grupos.

Uruguay cerró su participación en el Mundial 2026 con más dudas que certezas. Bielsa, una figura siempre polarizante, vuelve a quedar en el centro del debate entre quienes piden continuidad y quienes exigen un cambio de rumbo.