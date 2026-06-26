España elimina a Uruguay y avanza invicta a los dieciseisavos del Mundial 2026

España confirmó su condición de favorita al vencer 1-0 a Uruguay en el Estadio Guadalajara (Akron) y quedarse con el primer lugar del Grupo H del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente cerró la fase de grupos invicto, con siete puntos y sin recibir goles.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 42, cuando Álex Baena aprovechó una asistencia de Marcos Llorente para definir con precisión y romper el empate. La jugada dejó señalado al guardameta Fernando Muslera, quien no logró contener el remate.

Uruguay intentó reaccionar en el segundo tiempo con una presión más alta y transiciones rápidas, pero se encontró con una defensa española bien organizada y con un seguro Unai Simón bajo los tres palos. La Celeste terminó el partido con diez jugadores tras una expulsión y no pudo evitar la derrota.

Con este resultado, España avanzó a los dieciseisavos de final como líder del grupo, mientras que Cabo Verde también hizo historia al clasificar en su debut mundialista. Uruguay y Arabia Saudita quedaron eliminados tras la fase de grupos.

La Roja afrontará la siguiente ronda con la confianza de haber completado una fase de grupos sólida, mientras que Uruguay se despide del torneo con dos empates y una derrota.

❌🇺🇾 URUGUAY ELIMINADO DE LA COPA DEL MUNDO EN FASE DE GRUPOS.



Es el ¡2DO MUNDIAL CONSECUTIVO AFUERA! en 1ª ronda. ⚠️ pic.twitter.com/OnDTIJiBe3 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 27, 2026