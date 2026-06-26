Mundial 2026: así quedan los cruces de los dieciseisavos de final

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y ya quedaron definidos los 32 equipos que disputarán los dieciseisavos de final. Los 24 primeros y segundos de cada grupo avanzaron de forma directa, mientras que los ocho mejores terceros completaron el cuadro de la fase eliminatoria.

La primera ronda dejó varias sorpresas, siendo Cabo Verde la más destacada. La selección africana clasificó a los dieciseisavos de final en su debut en una Copa del Mundo y se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo.

También hubo eliminaciones inesperadas. Uruguay y Turquía quedaron fuera antes de la fase de eliminación directa, pese a llegar al torneo con aspiraciones de avanzar y pelear por un lugar entre las mejores selecciones.

Centroamérica tampoco tuvo un cierre positivo. Panamá fue el único representante de la región que no logró avanzar y terminó su participación sin sumar puntos y sin marcar goles en la fase de grupos.

El equilibrio fue una de las características principales de este Mundial, con varios duelos muy cerrados y tablas que cambiaron constantemente. Esto ha generó una gran expectativa de cara a la última fecha, en la que se definieron los clasificados y se confirmarán los emparejamientos de la siguiente ronda.

Así quedaron definidos los cruces de los dieciseisavos de final del Mundial 2026:

GRAFÍCO/ PRENSA LIBRE

Cruces provisionales de dieciseisavos de final

Alemania (1.º del Grupo E) vs. Paraguay (mejor tercero)

vs. (mejor tercero) Francia (1.º del Grupo I) vs. Suecia (mejor tercero)

vs. (mejor tercero) Sudáfrica (2.º del Grupo A) vs. Canadá (2.º del Grupo B)

vs. Países Bajos (1.º del Grupo F) vs. Marruecos (2.º del Grupo C)

vs. Portugal (2.º del Grupo K) vs. Croacia (2.º del Grupo L)

vs. España (1.º del Grupo H) vs. Austria (2.º del Grupo J)

vs. Estados Unidos (1.º del Grupo D) vs. Bosnia-Herzegovina (mejor tercero)

vs. (mejor tercero) Bélgica (1.º del Grupo G) vs. Senegal (mejor tercero)

vs. Senegal (mejor tercero) Brasil (1.º del Grupo C) vs. Japón (2.º del Grupo F)

vs. Costa de Marfil (2.º del Grupo E) vs. Noruega (2.º del Grupo I)

vs. México (1.º del Grupo A) vs. Ecuador (mejor tercero)

vs. (mejor tercero) Inglaterra (1.º del Grupo L) vs. RD Congo (mejor tercero)

vs. RD Congo (mejor tercero) Argentina (1.º del Grupo J) vs. Cabo Verde (2.º del Grupo H)

vs. Australia (2.º del Grupo D) vs. Egipto (2.º del Grupo G)

vs. Suiza (1.º del Grupo B) vs. Argelia (mejor tercero)

vs. (mejor tercero) Colombia (1.º del Grupo K) vs. Ghana (2.º del Grupo L)

Un cuadro que todavía puede cambiar

Estos enfrentamientos corresponden a una proyección basada en las posiciones actuales y no constituyen el cuadro oficial de la FIFA.

Aunque algunos cruces ya están prácticamente definidos por la clasificación de determinados grupos, varios emparejamientos dependen todavía del desenlace de las llaves restantes y, sobre todo, de la definición de los ocho mejores terceros, un aspecto clave en el formato de 48 selecciones.

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Nota: Los cruces son provisionales y están sujetos a cambios hasta que la FIFA confirme oficialmente el cuadro definitivo al concluir la fase de grupos.

Tabla de mejores terceros del Mundial 2026