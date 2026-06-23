“Siguiente pregunta” El gesto de Cristiano Ronaldo cuando le mencionan a Messi tras su triunfo en el Mundial

El astro portugués Cristiano Ronaldo tuvo una destacada actuación con su selección en la victoria contra Uzbekistán, al firmar un doblete que le permitió alcanzar los 10 goles en la historia de las Copas del Mundo. Con esta marca, el delantero se convirtió, además, en el único futbolista en anotar en seis ediciones distintas del torneo.

Portugal mostró una notable mejoría en la segunda jornada y se reivindicó tras la discreta presentación en su debut. En ese primer encuentro, tanto la selección lusa como su capitán pasaron inadvertidos, pero frente al combinado uzbeko ofrecieron una actuación convincente. Con Cristiano Ronaldo al frente del ataque, Portugal consiguió su primera victoria del campeonato y reafirmó su candidatura al título.

La actuación de Cristiano Ronaldo fue determinante, no solo por los goles, sino también por su liderazgo y presencia en el campo, que guiaron a su equipo en un momento clave del torneo.

Messi también rompe récords

El logro de Cristiano Ronaldo se produjo en medio de la histórica competencia con Lionel Messi. Apenas un día antes, el capitán argentino también tuvo una actuación sobresaliente al marcar dos goles y alcanzar un nuevo récord que lo convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Ambas leyendas del futbol mundial continúan ampliando su legado en el escenario más importante de este deporte y mantienen una rivalidad que sigue escribiendo nuevos capítulos en cada partido.

🚨👋🏼 Cristiano Ronaldo when asked about Messi: “Next question”. pic.twitter.com/a8Osn2n9BC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026

Momento tenso en zona mixta

Al finalizar el encuentro, Cristiano Ronaldo atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del estadio de Houston. Durante la sesión de preguntas se vivió un momento particular cuando una periodista intentó introducir el asunto del rendimiento de Lionel Messi.

🎙️ Todo el mundo quiere ver un duelo Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi.



🗣️ Cristiano Ronaldo: "No sé qué responderte porque tú pregunta no tiene ningún sentido, pero sería TOP."



BRUTAL 🤣🐐pic.twitter.com/KVQmutoQLH — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) June 23, 2026

Antes de que la pregunta fuera formulada por completo y de que mencionara que “ayer Lionel Messi marcó dos goles…”, Ronaldo giró la cabeza, evitó responder al comentario y cedió la palabra a otro periodista.

Posteriormente, otro comunicador le consultó si podían formular cualquier tipo de pregunta, a lo que Cristiano respondió:

“Depende de la pregunta. Si no, yo no te respondo”.

Portugal toma impulso

Con este triunfo y el gran nivel de su capitán, Portugal recuperó confianza en el torneo y se perfila como uno de los equipos a seguir. Cristiano Ronaldo, una vez más, demuestra por qué continúa entre las máximas figuras del futbol mundial, al escribir nuevas páginas en la historia de los Mundiales.

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