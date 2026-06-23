Mundial 2026: así fue la actuación de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal ante Uzbekistán

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Mundial 2026: así fue la actuación de Cristiano Ronaldo en la victoria de Portugal ante Uzbekistán

Cristiano Ronaldo brilló con un doblete en la goleada 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán y alcanzó los 975 goles, convirtiéndose además en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo.

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FOTODELDÍA - HOUSTON (EEUU), 23/06/2026.- El delantero portugués Cristiano Ronaldo celebra tras anotar un gol durante el partido del Grupo K del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de Portugal y Uzbekistán en el estadio Houston (EEUU). EFE/Carlos Ramirez

El delantero portugués Cristiano Ronaldo celebra tras anotar un gol durante el partido del Grupo K del Mundial 2026.(Foto Prensa Libre:EFE).

Cristiano Ronaldo respondió este martes con dos goles en la victoria de Portugal por 5-0 sobre Uzbekistán, en Houston. Con esta actuación, el delantero portugués lideró a su selección hacia su primer triunfo en la Copa del Mundo y se convirtió en el primer jugador en marcar en seis ediciones distintas del torneo.

Tras una semana marcada por las críticas después del empate 1-1 en el debut frente a Congo, Ronaldo respondió en la cancha. Con sus dos anotaciones, alcanzó los 975 goles en su carrera profesional y quedó a 25 tantos de la marca de los 1,000 goles.

Portugal dominó el encuentro de principio a fin. El conjunto portugués no encontró resistencia en el equipo uzbeko, que generó pocas opciones de peligro. El marcador reflejó la superioridad lusa durante el partido.

El protagonismo volvió a recaer en Cristiano Ronaldo. El atacante sumó otro registro histórico al convertirse en el único futbolista que ha marcado en seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y United 2026.

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HOUSTON (United States), 23/06/2026.- Cristiano Ronaldo of Portugal (R) celebrates scoring the 1-0 during the FIFA World Cup 2026 group stage match Portugal against Uzbekistan, in Houston, USA, 23 June 2026. EFE/EPA/SAM WASSON

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Más allá de los goles, su rendimiento mostró la adaptación de su juego. Aunque ya no posee las características físicas de sus mejores años como extremo, Ronaldo ha modificado su función dentro del campo. Ahora ya con casi 42 años actúa como delantero centro, con mayor presencia en el área rival y un papel enfocado en la definición.

En este segundo encuentro mundialista, CR7 registró un 88% de efectividad en sus pases y falló únicamente cuatro. También realizó cuatro disparos, dos de los cuales terminaron en gol. Además, participó de forma constante en ataque, aunque incurrió en tres posiciones adelantadas.

Después de un debut discreto, Cristiano Ronaldo volvió a destacar con Portugal. Su capacidad goleadora y experiencia continúan siendo factores importantes para la selección portuguesa en el torneo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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