De “La Mano de Dios” a la volea de Rodríguez: estos son los goles más emblemáticos en la historia de los Mundiales

En toda la historia de los mundiales, los aficionados han presenciado goles increíbles que, a día de hoy, son considerados momentos irrepetibles e históricos dentro del torneo más importante del futbol.

Desde leyendas del futbol como Diego Armando Maradona o Pelé, pasando por estrellas más contemporáneas de este deporte como James Rodríguez o Benjamin Pavard, el Mundial ha sido testigo de grandes anotaciones que se han quedado en la memoria colectiva de los aficionados.

De los casi dos mil goles anotados desde el inicio del Mundial en 1930, estas son algunas de las anotaciones más famosas de la competición más importante del futbol.

Pelé en 1958

Cuando apenas tenía 17 años, Pelé hizo su debut mundialista. Fue en el enfrentamiento que Brasil tuvo contra Suecia cuando realizó una histórica vaselina al portero rival, acción que marcó el inicio de su historia como "O Rei".

Bobby Charlton en 1966

Un fuerte disparo desde fuera del área consagró al inglés como uno de los jugadores más importantes de su nación, ya que, según la FIFA, el gol ayudó a Inglaterra a recuperarse tras un debut amargo, al empatar sin goles contra Uruguay.

Carlos Alberto en 1970

Considerado uno de los mejores laterales de la historia, Carlos Alberto fue el capitán de Brasil contra Italia y anotó un gol histórico tras una gran jugada colectiva, que terminó con un potente disparo ante el que nada pudo hacer el portero Enrico Albertosi.

Diego Maradona en 1986

Dos anotaciones consideradas entre las más increíbles de la historia de este deporte marcaron una noche en la que Diego Armando Maradona se consagró como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Desde la polémica "Mano de Dios", donde un supuesto toque con la mano sigue generando controversia, hasta la carrera que el argentino inició desde el mediocampo, superando a cada rival inglés que se le ponía enfrente, las anotaciones del diez argentino quedarán para la posteridad.

Michael Owen en 1998

Qué mejor forma de presentarse en un debut mundialista que con una anotación histórica contra Argentina para desempatar el encuentro, gracias a una jugada individual extraordinaria que terminó en un potente derechazo al arco rival.

Ronaldinho en 2002

A día de hoy, el gol de Ronaldinho de tiro libre genera muchas dudas, ya que los aficionados aún se cuestionan si el brasileño quiso rematar al arco o enviar un centro para alguno de sus compañeros.

De todas formas, la maniobra de Dinho quedó para la historia, con un disparo de gran velocidad y potencia que no le dio oportunidad alguna al portero inglés.

Esteban Cambiasso en 2006

Argentina completó 25 pases antes de que Esteban Cambiasso culminara la jugada con un gol para la posteridad.

James Rodríguez en 2014

Una anotación que le valió el Premio Puskás en el 2014. La espectacular volea de James Rodríguez contra Uruguay ya forma parte de la historia del futbol, además de que el colombiano se consagró como el máximo goleador de aquella edición mundialista.

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