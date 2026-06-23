“Soy muy bueno haciendo goles”: la reacción de Haaland tras clasificar a Noruega a los dieciseisavos de final

El delantero noruego Erling Braut Haaland aseguró que no sabe cómo lo hace, pero se le da muy bien marcar goles, luego de firmar “una de las mejores noches” de su vida con un nuevo doblete que clasificó a Noruega a los dieciseisavos de final del Mundial.

“No lo sé, creo que es mi especialidad hacer goles. Simplemente soy muy bueno para eso y también tengo algo de suerte”, dijo entre risas Haaland en zona mixta, tras la victoria de Noruega por 3-2 sobre Senegal.

Con este nuevo doblete, sumado al que logró en el debut frente a Irak, Haaland alcanza ya 59 goles con su selección en 52 partidos. Además, suma 12 encuentros consecutivos marcando con Noruega, una racha que mantiene desde noviembre de 2024.

La selección noruega volvió a disputar un Mundial tras 28 años de ausencia —desde Francia 1998— y, tras dos victorias consecutivas en la fase de grupos, ya aseguró su clasificación a la siguiente ronda.

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“Creo que está al nivel de las noches más importantes que he vivido. Tanto el partido contra Irak como el de hoy me dejaron sensaciones muy similares a las de la final de la Champions League. Significa muchísimo. Estoy muy orgulloso de ser parte de esto”, afirmó el delantero del Manchester City.

Consultado sobre el papel de Noruega en el torneo, Haaland se mostró prudente y aseguró que el equipo mantiene los pies sobre la tierra. “Somos realistas. No estamos pensando en ganar el Mundial, pero sí en disfrutar este momento, en estar aquí y en haber logrado avanzar a las rondas eliminatorias”, señaló.

La afición noruega también ha sido protagonista en el torneo. En la previa del partido, miles de seguidores tomaron distintas zonas de Nueva York con sus tradicionales celebraciones, imitando remos vikingos.

VÍDEO | Erling Haaland celebra el histórico avance de Noruega y explica así su capacidad para hacer goles: "soy muy muy bueno marcando goles".#Mundial2026 pic.twitter.com/gkFCAo14AJ — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 23, 2026

“Fue una locura. Los vimos en Times Square y había un ambiente increíble. Martin (Ødegaard) y yo hablamos de eso antes del partido y dijimos que teníamos que unirnos a la celebración si todo salía bien… y así fue. Fue un momento muy especial para Noruega”, relató Haaland.

“Desde que debuté con la selección, mi objetivo ha sido lograr algo importante con Noruega. Estamos haciendo historia y me siento extremadamente orgulloso de ser noruego”, concluyó el atacante.