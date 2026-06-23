Cristiano Ronaldo rompe otra barrera y entra en la historia de los Mundiales con un récord único

Cristiano Ronaldo volvió a escribir su nombre en la historia del futbol mundial al convertirse en el primer jugador en anotar en seis Copas del Mundo. Desde su debut en Alemania 2006 hasta el Mundial de Norteamérica 2026, el astro portugués logró una hazaña sin precedentes que lo consolida como una de las grandes leyendas del deporte.

Veinte años después de su primera participación mundialista, Cristiano Ronaldo alcanzó este hito al demostrar vigencia, disciplina y un extraordinario nivel competitivo.

A lo largo de seis ediciones consecutivas, el delantero luso ha sido protagonista y ha dejado su huella goleadora en cada torneo, además de romper récords que parecían inalcanzables.

La marca histórica se concretó con un gol frente a Uzbekistán. La anotación llegó al minuto 6, cuando abrió el marcador con un remate de pierna derecha pegado al poste izquierdo, tras un centro de João Cancelo, quien ganó la línea de fondo. El encuentro correspondió a la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026.

Con ese tanto, el portugués no solo contribuyó al desempeño de su selección, sino que también selló un logro inédito en la historia de la competición.

De esta manera, Cristiano Ronaldo se convirtió en el único futbolista que ha marcado en seis mundiales consecutivos y reafirmó su legado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Su carrera, llena de récords y momentos memorables, suma ahora un capítulo que quedará inscrito en la historia del futbol.