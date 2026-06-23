El gesto de Messi a la banca de Austria que recordó el “Qué mirás, bobo” tras romper otro récord en los Mundiales

Lionel Messi volvió a hacer historia en la Copa del Mundo al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales durante el partido entre Argentina y Austria, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos.

El capitán argentino anotó un doblete y llegó a 18 goles en Copas del Mundo, con lo que superó la marca de 16 anotaciones que pertenecía al alemán Miroslav Klose.

El logro adquiere relevancia porque se produce cuando Messi se acerca a los 40 años y continúa siendo una de las principales figuras de la selección argentina. El primer tanto del encuentro llegó al minuto 38. Messi recibió el balón dentro del área y definió con un remate de zurda para vencer al guardameta austríaco y abrir el marcador en el AT&T Stadium de Dallas.

Posteriormente, el delantero amplió la ventaja y elevó su registro a 18 anotaciones en Copas del Mundo, consolidándose como el máximo goleador en la historia del torneo.

Un festejo que llamó la atención

Tras marcar el primer gol, Messi protagonizó una escena que no pasó desapercibida y que generó comentarios entre aficionados en redes sociales, algunos de los cuales la relacionaron con su recordada frase "Qué mirás, bobo. Andá p'allá", pronunciada durante el Mundial de Catar 2022.

Las cámaras captaron al futbolista argentino realizando gestos en dirección al sector donde se encontraba el banquillo de Austria. Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre el motivo de la reacción del capitán argentino. En las repeticiones se observa a Messi mirando hacia el banco rival mientras realiza un gesto con la mano, una acción que ha dado lugar a distintas interpretaciones.

Durante la transmisión televisiva también se observó que el delantero mantuvo la mirada hacia ese sector durante algunos segundos antes de regresar a su posición para la reanudación del encuentro.

𝐄𝐋 𝐆𝐄𝐒𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀 𝐄𝐋 𝐁𝐀𝐍𝐂𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐔𝐒𝐓𝐑𝐈𝐀 𝐐𝐔𝐄 𝐒𝐄 𝐕𝐎𝐋𝐕𝐈𝐎́ 𝐕𝐈𝐑𝐀𝐋 𝐓𝐑𝐀𝐒 𝐒𝐔 𝐆𝐎𝐋 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎́𝐑𝐈𝐂𝐎



Buenos Aires, 23 junio (NA) -- El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, volvió a ser protagonista absoluto en… pic.twitter.com/gIfHNZWTy8 — Noticias Argentinas (@NAagencia) June 23, 2026

Más allá de lo ocurrido tras el gol, la actuación del delantero argentino volvió a ser determinante para su selección. Con sus dos anotaciones frente a Austria, Messi amplió su ventaja como máximo goleador histórico de los Mundiales y sumó un nuevo capítulo a una trayectoria repleta de logros.

El capitán albiceleste continúa acumulando registros destacados en el futbol internacional y mantiene un papel fundamental en las aspiraciones de Argentina en el Mundial 2026.