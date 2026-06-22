Messi rompe el récord de Klose y se convierte en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Lionel Messi hizo historia una vez más al convertirse en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Con 17 goles, superó la marca del alemán Miroslav Klose, quien sumó 16 anotaciones, un récord que durante años fue considerado uno de los más difíciles de superar.

El astro argentino alcanzó esta hazaña en el partido contra Austria, en el que anotó el gol que lo llevó a la cima de la clasificación histórica. La anotación llegó en el minuto 38, tras una jugada característica de su estilo: control, habilidad y una definición precisa con la pierna izquierda. Messi sacó un remate cruzado, colocado junto al poste derecho, y venció al guardameta Alexander Schlager.

El tanto desató la celebración de sus compañeros y de los aficionados, quienes fueron testigos de un nuevo capítulo en la carrera del capitán argentino.

Con este gol, Messi consolida aún más su legado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, gracias a su constancia en distintas ediciones del Mundial y a su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

Messi scores !! Lionel Messi is topscorer for World Cup! pic.twitter.com/gEyvowWNj3 — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 22, 2026

Un inicio inesperado: Messi erró un penal

Pese al logro histórico, el partido también dejó un momento inesperado. En el minuto 7, Argentina tuvo la oportunidad de abrir el marcador por medio de un penal. Sin embargo, Messi no logró convertir.

El capitán argentino ejecutó el disparo con su estilo habitual y buscó colocar el balón junto al poste izquierdo, pero el remate se fue desviado y pasó apenas por fuera. El guardameta austríaco Alexander Schlager había anticipado correctamente la dirección del disparo, aunque finalmente no tuvo que intervenir.

El fallo representó el penal número 35 errado en la carrera de Messi, una estadística poco común para un futbolista de su categoría. Además, fue el tercer penal errado por el argentino en las Copas del Mundo, un dato que contrasta con su destacada trayectoria.

Un legado que sigue creciendo

Más allá del error desde los once metros, Messi se repuso y marcó el gol histórico que lo convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales. Este nuevo récord reafirma su protagonismo en el fútbol mundial y su impacto en la historia de este deporte.