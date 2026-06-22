Los arqueros que se han convertido en héroes de la fase de grupos del Mundial 2026

En un Mundial donde los goles suelen llevarse las portadas, la fase de grupos también ha encontrado héroes en el lugar menos ruidoso, pero muchas veces más decisivo: el arco.

La Copa del Mundo 2026 ha dejado sorpresas, empates impensados y partidos cerrados que no se explican sin las manos salvadoras de varios guardametas convertidos en protagonistas absolutos.

Eloy Room, Vozinha, Alireza Beiranvand y Raúl “Tala” Rangel han firmado actuaciones que van más allá de una estadística. Sus intervenciones han sostenido ilusiones, evitado derrotas dolorosas y, en algunos casos, escrito páginas históricas para sus selecciones.

Eloy Room, el muro que frenó a Ecuador

Uno de los nombres propios del torneo es Eloy Room, arquero de Curazao, quien se ha consolidado como el portero con más atajadas del Mundial 2026. En apenas dos partidos, suma 19 intervenciones, una cifra que refleja su importancia en el rendimiento de su selección.

Su actuación más memorable llegó el sábado 20 de junio ante Ecuador, en un duelo que terminó 0-0 y significó el primer punto de Curazao en la historia de una Copa del Mundo. Room fue el principal responsable del resultado: realizó 15 paradas, una marca histórica para un arquero en un solo partido mundialista.

El guardameta caribeño resistió los ataques ecuatorianos durante todo el encuentro. Con reflejos, buena ubicación y personalidad, mantuvo con vida a su equipo en un partido en el que Curazao sufrió, pero nunca se rindió. Incluso, la fortuna estuvo de su lado cuando un balón se estrelló en el poste.

Eloy Room, 37 años, se convierte en el arquero con mas atajadas en un partido de copa del mundo



15 tapadas contra Ecuador pic.twitter.com/leeVz7cQL5 — elbasado.ec (@Elbasadoec) June 21, 2026

Vozinha, experiencia y liderazgo para Cabo Verde

Otro veterano que ha dado de qué hablar es Vozinha, portero de Cabo Verde. A sus 40 años, demostró que la experiencia también puede ser un arma decisiva en una Copa del Mundo.

Su primera gran noche llegó en el empate 0-0 ante España, una de las selecciones favoritas del campeonato. En ese compromiso realizó siete atajadas y fue elegido mejor jugador del partido tras mantener su portería imbatida frente a un rival de enorme poder ofensivo.

“ESPERÉ Y SOÑÉ TODA MI VIDA POR ESTE MOMENTO”.



Vozinha, entre lágrimas y con la voz entrecortada, ufff. 🇨🇻❤️ pic.twitter.com/IZtIWp0gbl — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 15, 2026

El arquero, cuyo nombre completo es Josimar Dias, no solo respondió con intervenciones importantes, sino también con seguridad, liderazgo y temple en los momentos de mayor presión. Aunque después recibió dos goles frente a Uruguay, volvió a destacar y evitó que el marcador fuera más amplio. Su presencia ha sido clave para que Cabo Verde compita con dignidad en un escenario de máxima exigencia.

Beiranvand, una muralla iraní ante Bélgica

La lista de porteros destacados también incluye al iraní Alireza Beiranvand, quien ha vuelto a demostrar su capacidad para crecer en los grandes escenarios. En el debut de Irán frente a Nueva Zelanda, tuvo intervenciones importantes, pese a que su selección recibió dos anotaciones.

Sin embargo, su consagración llegó contra Bélgica. En ese partido, Beiranvand se transformó en una auténtica muralla. Detuvo remates de media distancia, achicó espacios dentro del área y respondió con solvencia cada vez que el rival encontró caminos hacia el arco.

Su actuación fue determinante para que Irán rescatara un resultado valioso y se mantuviera con vida en la competencia. Beiranvand no solo atajó balones: transmitió confianza a toda la defensa y frustró a una ofensiva belga que se encontró constantemente con sus manos.

Tala Rangel, el cerrojo mexicano

México también ha encontrado seguridad bajo los tres postes con Raúl “Tala” Rangel. El arquero de Chivas disputa su primera Copa del Mundo y, hasta ahora, ha respondido con actuaciones de alto nivel. En sus dos primeras presentaciones no ha recibido goles, una estadística que lo convierte en una de las revelaciones del torneo.

Su momento más destacado llegó ante Corea del Sur, cuando realizó una doble intervención decisiva para mantener la ventaja mexicana. La jugada nació con un centro desde el sector izquierdo que encontró a Cho Gue-sung dentro del área. El delantero conectó un cabezazo cruzado y picado, pero Rangel reaccionó con un manotazo de derecha para evitar el empate.

El peligro no terminó ahí. En el rebote, el arquero mexicano volvió a intervenir con la misma mano y, segundos después, aseguró el balón con ambas para apagar por completo la amenaza. Esa acción no solo salvó a México en el marcador, sino que también consolidó la figura de Rangel como uno de los guardametas más destacados de la fase de grupos.

Los arqueros también ganan partidos

El Mundial 2026 demuestra que los porteros pueden ser tan determinantes como los delanteros. Room firmó una actuación histórica; Vozinha desafió la edad con jerarquía; Beiranvand sostuvo a Irán con reflejos y carácter, mientras que Tala Rangel se ha convertido en una garantía para México.

En una fase de grupos marcada por la tensión, los resultados ajustados y las sorpresas, estos guardametas han levantado la mano. Cada uno, desde su contexto, ha demostrado que una atajada puede valer tanto como un gol y que, en una Copa del Mundo, también se escriben historias desde la línea de meta.