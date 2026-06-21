Espectáculo aéreo: así sobrevolaron aeronaves previo al partido de México contra Corea del Sur en el Mundial

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Espectáculo aéreo: así sobrevolaron aeronaves previo al partido de México contra Corea del Sur en el Mundial

Previo al juego entre México y Corea del Sur se observaron tres aeronaves que sobrevolaron el estadio Guadalajara, como parte de un espectáculo aéreo.

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Mundial de la FIFA 2026: México - Corea del Sur

Aviones de la Fuerza Aérea de México sobrevuelan este jueves, previo a un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur, en el estadio Akron en Guadalajara. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se ha destacado por los espectáculos que se han llevado a cabo, principalmente antes de los partidos disputados.

Recientemente, México ha sido protagonista de estos espectáculos, ya que se viralizó el momento en que se observaron varias aeronaves durante el partido inaugural de la selección contra Sudáfrica.

Según medios como Milenio, las aeronaves pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, varios videos muestran cómo sobrevolaron el Estadio Azteca.

El espectáculo llamó mucho la atención porque las tres aeronaves dejaron humo con los colores de la bandera mexicana.

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Milenio detalla que las aeronaves forman parte de la Escuadrilla Acrobática "Las Águilas Aztecas". Además, participaron dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional.

No es la única vez que se realizó este espectáculo aéreo, ya que durante el segundo partido de México contra Corea del Sur también se observaron aeronaves sobre el Estadio Guadalajara.

De hecho, la Secretaría de la Defensa Nacional de México publicó un video en el que se observa no solo cómo las aeronaves efectúan su espectáculo antes del partido de México contra Corea del Sur, sino también cómo un helicóptero transporta una bandera mexicana.

"La Escuadrilla Acrobática “Águilas Aztecas” de la Fuerza Aérea Mexicana engalanó el cielo con una demostración aérea de precisión, disciplina y profesionalismo", afirmó la secretaría en redes sociales.

Ahora, la expectativa está puesta en el último partido de la fase de grupos de México contra República Checa, ya que se disputará en el Estadio Ciudad de México y los aficionados esperan que se vuelva a repetir el espectáculo aéreo.

Lea también: “El Niño Jesús Futbolista”: la peculiar tradición de México para apoyar a su selección en el Mundial 2026

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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