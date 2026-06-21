“El Niño Jesús Futbolista”: la peculiar tradición de México para apoyar a su selección en el Mundial 2026

La selección de México se encuentra bastante ilusionada no solo por haber ganado sus dos primeros partidos del Mundial 2026, sino por haberse clasificado de manera directa a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

La anfitriona del torneo más importante del futbol mantiene la ilusión de avanzar en esta competición y, por qué no, llegar hasta los tan ansiados cuartos de final del Mundial, fase que se le ha resistido al "Tri" desde 1986.

Ante este panorama, los aficionados del tricolor han mostrado de diferentes formas su apoyo a la selección y una de ellas involucra a un "Niño Dios".

En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, el santo es llamado popularmente "El Niño Jesús Futbolista" y recibe a varios mexicanos que depositan su fe e ilusión en su selección.

Incluso, los aficionados visten al santo con los colores que utiliza la selección de México en sus partidos: de color verde, como en su debut contra Sudáfrica, o negro, como ante Corea del Sur.

Según medios como TUDN, esta tradición no es reciente, ya que se habría originado durante el Mundial de México 1970.

La tradición se mantiene cada vez que México es anfitrión de un Mundial, como ocurrió en 1986 y sucede ahora, en el 2026.

Ahora, la selección de México se prepara para el próximo 24 de junio, cuando se enfrentará a la República Checa, en busca de cerrar la fase de grupos con puntuación perfecta de nueve puntos.

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