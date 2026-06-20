Las cinco reglas que cambian el Mundial 2026: tres ya tuvieron impacto en la fase de grupos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha entrado en una fase decisiva y, más allá de los goles y las sorpresas tácticas, el arbitraje también ha cobrado protagonismo.

Para este certamen se implementó un paquete de cinco modificaciones reglamentarias destinadas a agilizar el juego y reducir prácticas que históricamente han provocado pérdidas deliberadas de tiempo.

Hasta este sábado 20 de junio, tres de las cinco medidas ya han tenido aplicación directa durante la fase de grupos, mientras que las otras dos permanecen bajo advertencia arbitral.

A continuación, se detalla el estado de aplicación de cada una de ellas en la Copa Mundial:

1. Prohibición de cubrirse la boca durante confrontaciones (Aplicada)

La medida busca evitar que los futbolistas oculten deliberadamente sus expresiones durante discusiones con árbitros o rivales. La FIFA considera que este gesto dificulta la identificación de posibles insultos, expresiones discriminatorias o conductas antideportivas.

En acción: Su aplicación más notoria ocurrió cuando el paraguayo Miguel Almirón fue expulsado tras cubrirse la boca de forma reiterada mientras reclamaba una decisión arbitral. Aunque no se trata de una denominación oficial, en redes sociales y entre aficionados esta disposición es conocida popularmente como la "Ley Prestianni" o la "Ley Vinícius", en referencia a casos que impulsaron el debate sobre este tipo de conductas en el fútbol profesional.

2. Límite de 10 segundos en las sustituciones (Aplicada)

Para evitar pérdidas deliberadas de tiempo, todo jugador sustituido dispone de un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego por el punto más cercano. Si no lo hace, el futbolista que ingresará deberá esperar un minuto antes de entrar y su equipo permanecerá temporalmente con un jugador menos.

En acción: La disposición provocó confusión durante los primeros encuentros del torneo. Los futbolistas aceleraron su salida del campo para evitar sanciones y algunos partidos registraron advertencias relacionadas con retrasos en las sustituciones.

3. Penalización a las interrupciones médicas estratégicas (Aplicada)

Con el objetivo de evitar interrupciones tácticas mediante supuestas molestias físicas, cualquier jugador que reciba asistencia médica dentro del campo debe permanecer fuera del terreno de juego durante un minuto después de la reanudación.

En acción: La medida ha reducido notablemente las interrupciones por calambres o molestias en los minutos finales. Los equipos evitan quedar en inferioridad numérica durante momentos decisivos de los encuentros. Un ejemplo ocurrió en el partido entre Paraguay y Turquía, cuando el guardameta paraguayo solicitó atención médica, pero el juego continuó hasta que la acción concluyó.

De las cosas más locas e improbables que vamos a ver en esta Copa del Mundo y en las próximas 50. Galarza se ha pasado el juego. https://t.co/uszOYMszSV — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 20, 2026

4. Cuenta regresiva de ocho segundos para los porteros (En advertencia)

Los guardametas pueden retener el balón con las manos durante un máximo de ocho segundos. El árbitro realiza una señal visual durante la cuenta regresiva y, si se supera el límite, la sanción consiste en conceder un saque de esquina al equipo rival.

En acción: Aunque varios porteros han sido advertidos, hasta ahora ninguno ha excedido el tiempo permitido. La posibilidad de conceder un tiro de esquina ha sido suficiente para modificar la conducta de los guardametas.

5. Límite de cinco segundos en saques de banda y saques de meta (En advertencia)

Una vez que el balón está listo para la reanudación, el ejecutor dispone de cinco segundos para ponerlo en juego. El incumplimiento puede derivar en la pérdida de la posesión o en la concesión de un saque de esquina al adversario, según la acción de que se trate.

En acción: Los jugadores han acelerado las reanudaciones para evitar sanciones. Aunque se han registrado advertencias por demora, los castigos contemplados en la norma aún no han sido necesarios de forma significativa.

Las primeras jornadas del Mundial 2026 reflejan que estas modificaciones han alterado comportamientos dentro del campo y han obligado a futbolistas, entrenadores y árbitros a adaptarse rápidamente. Conforme avance el torneo y aumente la presión competitiva, la aplicación de estas disposiciones podría influir de manera determinante en el desarrollo de los partidos.