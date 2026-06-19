¡Insólito! Iván Barton expulsa a Miguel Almirón por taparse la boca en la primera aplicación de una nueva regla de la FIFA

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¡Insólito! Iván Barton expulsa a Miguel Almirón por taparse la boca en la primera aplicación de una nueva regla de la FIFA

La nueva normativa de la FIFA tuvo su primer gran episodio en el torneo y dejó a Paraguay con diez jugadores en un partido marcado por una expulsión tan inusual como histórica.

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SAN FRANCISCO (United States), 20/06/2026.- Referee Ivan Arcides Barton Cisneros shows a red card to Miguel Almiron of Paraguay (not in picture) during the FIFA World Cup 2026 group stage match Turkey against Paraguay, in San Francisco, USA, 19 June 2026. (Turquía) EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY

El árbitro salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros fue quien expulsó a Miguel Almirón, el primer futbolista expulsado en el Mundial 2026 bajo la denominada Ley Prestianni. (Foto Prensa Libre: EFE)

El paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer jugador expulsado del Mundial 2026 bajo la denominada Ley Prestianni, la nueva normativa que permite mostrar tarjeta roja directa a los futbolistas que se cubran la boca con la mano o la camiseta.

La acción ocurrió en el tercer minuto del tiempo añadido de la primera parte del encuentro del Grupo D entre Paraguay y Turquía, disputado en Santa Clara, California. El árbitro sancionó al atacante guaraní tras observar que se llevó la mano a la boca, una conducta que la FIFA decidió castigar con la máxima sanción disciplinaria en esta edición de la Copa del Mundo.

La histórica expulsión fue decretada por el árbitro salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros, uno de los silbantes más experimentados de la Concacaf. El central mostró la tarjeta roja a Miguel Almirón en el tiempo añadido de la primera mitad, dejando la primera aplicación de la denominada Ley Prestianni en la historia de las Copas del Mundo.

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La expulsión llegó en medio de un partido que hasta ese momento era favorable para Paraguay. La Albirroja se adelantó apenas a los 64 segundos de juego gracias a un gol de Matías Galarza, la anotación más rápida del Mundial 2026 hasta ahora.

El tanto del centrocampista del Atlanta United superó por siete segundos la marca que había establecido horas antes el marroquí Ismael Saibari, quien había anotado al minuto y 11 segundos frente a Escocia.

Sin embargo, la ventaja paraguaya quedó en segundo plano ante un episodio tan inusual como histórico: la primera tarjeta roja de la Copa del Mundo 2026 llegó por la aplicación de una regla que apenas comienza a abrirse paso en el futbol internacional.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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