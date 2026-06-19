Esta selección de Concacaf se despide del Mundial 2026 y se convierte en la primera eliminada tras perder ante Brasil

La aventura de Haití en el Mundial 2026 terminó antes de tiempo.

La selección caribeña se convirtió este viernes en el primer equipo de la Concacaf en quedar eliminado del torneo tras perder por 3-0 ante Brasil en Filadelfia.

El conjunto dirigido por Sébastien Migné llegaba obligado a sumar para mantenerse con vida, pero encadenó su segunda derrota consecutiva y quedó sin posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda.

Haití apostó por una defensa de cinco hombres y durante varios minutos logró incomodar a la Canarinha.

Incluso se animó a adelantar líneas y pisar el área defendida por Alisson.

Sin embargo, el plan se derrumbó en el minuto 23. Vinícius Júnior remató dentro del área, el guardameta Johny Placide dejó el balón suelto y Matheus Cunha aprovechó el rebote para abrir el marcador.

El delantero del Manchester United amplió la ventaja al minuto 36 con un potente remate tras una asistencia de Vinícius, mientras que el propio atacante del Real Madrid sentenció el encuentro en el tiempo añadido de la primera mitad.

La victoria permitió a Brasil alcanzar los cuatro puntos y asumir provisionalmente el liderato del Grupo C, igualado con Marruecos. Escocia, con tres unidades, también mantiene opciones de clasificación.

En cambio, Haití quedó anclado en el último lugar, sin puntos y con cuatro goles encajados, convirtiéndose en la primera selección de la Concacaf y la primera del Mundial 2026 en despedirse del torneo.