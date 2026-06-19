Fútbol Internacional
Preocupación en Brasil: Raphinha deja el partido ante Haití por una lesión
El atacante brasileño abandonó el encuentro al minuto 39 y será sometido a evaluaciones médicas para determinar el alcance de la molestia que sufrió durante la victoria sobre Haití.
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti (izq.), consuela al delantero brasileño Raphinha (c.) tras retirarse lesionado del terreno de juego durante el partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre Haití y Brasil, disputado en Filadelfia, EE. UU. Foto Prensa Libre: EFE
La selección de Brasil sufrió un contratiempo durante su victoria 3-0 sobre Haití en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. El extremo Raphinha fue sustituido al minuto 39 debido a una lesión muscular.
El atacante del Barcelona, que había trabajado de forma diferenciada en los días previos por molestias físicas, sintió una lesión durante una acción ofensiva y no pudo continuar en el partido. Tras ser atendido por el cuerpo médico, abandonó el terreno de juego y fue reemplazado por Rayan.
Brasil dominó el encuentro desde el inicio y se fue al descanso con una ventaja de 3-0 gracias a un doblete de Matheus Cunha (minutos 23 y 36) y un gol de Vinícius Júnior (45+3).
Antes de su salida, Raphinha había participado activamente en el ataque brasileño y llegó a marcar un gol que posteriormente fue anulado por fuera de juego.
A la espera del diagnóstico
Hasta el momento, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado del jugador.
Los reportes iniciales apuntan a una posible lesión muscular, aunque el alcance de la molestia deberá determinarse mediante las evaluaciones médicas correspondientes.
Se espera que Raphinha sea sometido a exámenes médicos en las próximas horas para establecer el diagnóstico y determinar si estará disponible para el próximo partido de Brasil.
Un posible problema para Brasil
La situación genera preocupación en la selección brasileña debido a la importancia del jugador dentro del esquema ofensivo.
Brasil cerrará la fase de grupos frente a Escocia y una eventual ausencia de Raphinha obligaría al cuerpo técnico a evaluar alternativas en ataque.
Con cuatro puntos en dos partidos, la Canarinha mantiene opciones de clasificación, aunque permanece pendiente de la evolución física de uno de sus jugadores más influyentes.