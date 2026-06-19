Preocupación en Brasil: Raphinha deja el partido ante Haití por una lesión

La selección de Brasil sufrió un contratiempo durante su victoria 3-0 sobre Haití en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. El extremo Raphinha fue sustituido al minuto 39 debido a una lesión muscular.

El atacante del Barcelona, que había trabajado de forma diferenciada en los días previos por molestias físicas, sintió una lesión durante una acción ofensiva y no pudo continuar en el partido. Tras ser atendido por el cuerpo médico, abandonó el terreno de juego y fue reemplazado por Rayan.

Brasil dominó el encuentro desde el inicio y se fue al descanso con una ventaja de 3-0 gracias a un doblete de Matheus Cunha (minutos 23 y 36) y un gol de Vinícius Júnior (45+3).

Antes de su salida, Raphinha había participado activamente en el ataque brasileño y llegó a marcar un gol que posteriormente fue anulado por fuera de juego.

A la espera del diagnóstico

Hasta el momento, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado del jugador.

Los reportes iniciales apuntan a una posible lesión muscular, aunque el alcance de la molestia deberá determinarse mediante las evaluaciones médicas correspondientes.

Se espera que Raphinha sea sometido a exámenes médicos en las próximas horas para establecer el diagnóstico y determinar si estará disponible para el próximo partido de Brasil.

Raphinha suffered an apparent hamstring injury and was substituted in the first half of Brazil's game with Haiti 💔 pic.twitter.com/yyvXB6r4qR — B/R Football (@brfootball) June 20, 2026

Un posible problema para Brasil

La situación genera preocupación en la selección brasileña debido a la importancia del jugador dentro del esquema ofensivo.

Brasil cerrará la fase de grupos frente a Escocia y una eventual ausencia de Raphinha obligaría al cuerpo técnico a evaluar alternativas en ataque.

Con cuatro puntos en dos partidos, la Canarinha mantiene opciones de clasificación, aunque permanece pendiente de la evolución física de uno de sus jugadores más influyentes.