Mundial 2026: Brasil vence 3-0 a Haití con doblete de Cunha y Vinícius como figura

Brasil dejó atrás el empate de la primera jornada y derrotó 3-0 a Haití en su segundo partido del Grupo C del Mundial 2026, disputado en el Lincoln Financial Field. Vinícius Júnior fue la principal figura del encuentro al participar en las tres anotaciones de la Canarinha.

El delantero del Real Madrid intervino en la jugada del primer gol, asistió en el segundo y marcó el tercero en el tiempo de reposición de la primera mitad. Su velocidad y capacidad de desequilibrio fueron determinantes ante una selección haitiana que tuvo dificultades para contener los ataques brasileños.

La apertura del marcador llegó al minuto 23. Vinícius remató con potencia dentro del área y, tras el rebote concedido por el portero, Matheus Cunha apareció para empujar el balón al fondo de la red.

Al minuto 36, Brasil amplió la ventaja. Vinícius desbordó por la izquierda y asistió a Cunha, quien definió con un remate cruzado para firmar su doblete.

Ya en el tiempo añadido de la primera mitad (45+3), Vinícius completó su destacada actuación al marcar el 3-0 con un remate dentro del área.

Brasil dominó el encuentro de principio a fin y mostró una versión más sólida que la presentada en el empate ante Marruecos. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti mejoró en intensidad, presión y circulación de balón. Además de Vinícius, Matheus Cunha destacó con dos goles, mientras que Bruno Guimarães y Casemiro aportaron equilibrio en el mediocampo.

Haití intentó mantenerse ordenado durante los primeros minutos, pero la superioridad técnica de Brasil terminó marcando diferencias. El conjunto caribeño generó pocas ocasiones de peligro y sufrió ante la presión constante de la selección sudamericana.

41 - This is the 41st time Brazil has scored at least three goals in a FIFA World Cup match, five more than any other team in tournament history (Germany 36).



Entertainers. pic.twitter.com/djVKfVekBm — OptaJoe (@OptaJoe) June 20, 2026

Contexto del Grupo C

Tras esta jornada, Marruecos lidera el Grupo C con cuatro puntos luego de vencer 1-0 a Escocia. Brasil también suma cuatro unidades y se ubica en la segunda posición. Escocia tiene tres puntos y Haití continúa sin unidades tras dos partidos.

La clasificación del grupo se definirá en la última jornada, cuando Brasil enfrente a Escocia y Haití se mida a Marruecos.

BRA 🇧🇷 3-0 🇭🇹 HAI (HT) - Vinicius es el TERCER jugador del Real Madrid en la historia de la Copa del Mundo que arranca un Mundial con 2+ goles y 1+ asistencias en sus 2 primeros partidos:



🇪🇸 1986: Jorge Valdano (Argentina, 2G 1A)

🇪🇸 2014: Karim Benzema (Francia, 3G 2A)

🇪🇸 2026:… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 20, 2026

Vinícius marca diferencias

La actuación de Vinícius Júnior fue uno de los aspectos más destacados para Brasil. Después de ser decisivo en el empate ante Marruecos, el atacante volvió a tener un papel determinante al participar directamente en los tres goles de su selección.

Con esta victoria, la Canarinha llegó a cuatro puntos, mejoró su rendimiento colectivo y afrontará la última fecha de la fase de grupos con opciones de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.