¿Lo supo antes del partido contra Escocia en el Mundial? Por que Achraf Hakimi será juzgado en Francia

El jugador de Marruecos, Achraf Hakimi, será juzgado en Francia como presunto autor de una violación, así lo confirmó un tribunal de apelaciones tras rechazar un recurso para evitar que el marroquí fuera juzgado por una denuncia presentada en el 2023.

Hakimi se habría enterado de que sería juzgado pocas horas antes de disputar su partido contra Escocia durante el Mundial 2026, el cual ganó por 1-0.

El jugador marroquí se expresó en redes sociales tras conocer que sería juzgado por este caso, mediante un mensaje en la red social X.

"Tengo la sensación de ser un blanco fácil", fue la reacción de Hakimi en redes sociales.

Además, el jugador afirmó que "espera con impaciencia el juicio" ya que "podrá hablar por fin" de los hechos que se le imputan.

"He elegido callar durante años. Pensaba que mantenerme digno, tener paciencia y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las buenas decisiones", dijo el jugador de Marruecos.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

Hakimi negó los hechos tras ser acusado en el 2023, mientras que su abogada, Fanny Colin, dijo que, como Hakimi es una figura pública, "no está siendo tratado como cualquier otro justiciable".

"Con impaciencia espera su juicio para poder explicar esta acusación falsa que pesa sobre él. Tiene mucho que contar", dijo la defensa de Hakimi.

La defensa del jugador puede apelar la decisión ante la Corte Suprema de Francia, pero la abogada Colin no detalló si lo hará o no.

En caso de no hacerlo, Hakimi tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados en un tribunal de lo criminal del departamento de Altos del Sena.

El caso se remonta al 2023, cuando una joven lo acusó de violación. Según la denuncia, la mujer llegó en febrero de ese año al domicilio del futbolista en la localidad de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, tras intercambiar varios mensajes por redes sociales.

La denuncia señala que el jugador habría tocado sin consentimiento a la joven, pero Hakimi lo ha negado, al afirmar que solo ocurrieron "abrazos mutuos y besos consentidos".

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