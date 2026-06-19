Fútbol Internacional
Mundial 2026: Ismael Saibari da el triunfo a Marruecos con el gol más rápido del torneo
Ismael Saibari marcó a los 70 segundos y le dio a Marruecos una victoria por 1-0 sobre Escocia en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026.
El marroquí Ismael Saibari (2do d) remata para anotar durante el partido del Grupo C entre Escocia y Marruecos en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, disputado en el Estadio de Boston en Boston, Estados Unidos. Foto Prensa Libre: Straffon Images
El mediocampista marroquí, que también anotó en el empate ante Brasil en la primera fecha, recibió un pase filtrado dentro del área y definió para marcar el único gol del encuentro. La anotación es, hasta ahora, la más rápida del Mundial 2026.
Escocia, que había derrotado 1-0 a Haití en su debut, intentó reaccionar durante el resto del partido. El conjunto británico generó oportunidades, especialmente en la segunda mitad, pero no logró superar a la defensa marroquí ni al portero Bono.
Marruecos, que había sumado un punto frente a Brasil en la jornada inaugural, llegó a cuatro unidades y mejoró sus opciones de clasificación a la siguiente ronda. Escocia se mantiene con tres puntos y definirá su futuro en la última fecha de la fase de grupos.
La victoria deja abierto el panorama del Grupo C y confirma el buen inicio de Marruecos en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
El momento decisivo del encuentro llegó apenas iniciado el partido. El gol de Saibari obligó a Escocia a asumir la iniciativa ofensiva, mientras Marruecos administró la ventaja durante el resto del compromiso.
Con este triunfo, Marruecos llegó a cuatro puntos y asumió el liderato provisional del Grupo C. Escocia se mantiene con tres unidades en la segunda posición. Brasil suma un punto tras el empate ante Marruecos en la primera jornada y todavía tiene pendiente su partido contra Haití, selección que aún no ha sumado puntos en el torneo.