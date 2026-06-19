Mundial 2026: Ismael Saibari da el triunfo a Marruecos con el gol más rápido del torneo

El mediocampista marroquí, que también anotó en el empate ante Brasil en la primera fecha, recibió un pase filtrado dentro del área y definió para marcar el único gol del encuentro. La anotación es, hasta ahora, la más rápida del Mundial 2026.

Escocia, que había derrotado 1-0 a Haití en su debut, intentó reaccionar durante el resto del partido. El conjunto británico generó oportunidades, especialmente en la segunda mitad, pero no logró superar a la defensa marroquí ni al portero Bono.

Marruecos, que había sumado un punto frente a Brasil en la jornada inaugural, llegó a cuatro unidades y mejoró sus opciones de clasificación a la siguiente ronda. Escocia se mantiene con tres puntos y definirá su futuro en la última fecha de la fase de grupos.

La victoria deja abierto el panorama del Grupo C y confirma el buen inicio de Marruecos en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El momento decisivo del encuentro llegó apenas iniciado el partido. El gol de Saibari obligó a Escocia a asumir la iniciativa ofensiva, mientras Marruecos administró la ventaja durante el resto del compromiso.

Con este triunfo, Marruecos llegó a cuatro puntos y asumió el liderato provisional del Grupo C. Escocia se mantiene con tres unidades en la segunda posición. Brasil suma un punto tras el empate ante Marruecos en la primera jornada y todavía tiene pendiente su partido contra Haití, selección que aún no ha sumado puntos en el torneo.