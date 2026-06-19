Insólito en el Mundial 2026: el árbitro Felix Zwayer recibe asistencia por calambres en pleno partido

Fútbol Internacional

Insólito en el Mundial 2026: el árbitro Felix Zwayer recibe asistencia por calambres en pleno partido

Las exigencias físicas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 suelen afectar a los futbolistas, pero este 19 de junio, en el Estadio Lumen Field de Seattle, el protagonista de una situación inusual fue el árbitro alemán Felix Zwayer.

Raúl Barreno C. y EFE

|

time-clock

SEATTLE (United States), 19/06/2026.- Aiden O'Neill of Australia (R) helps referee Felix Zwayer (bottom) who sits on the pitch with a cramp during the FIFA World Cup 2026 group stage match USA against Australia, in Seattle, USA, 19 June 2026. EFE/EPA/STEPHAN BRASHEAR

El australiano Aiden O'Neill (d) auxilia al árbitro alemán Felix Zwayer, quien permanece en el césped debido a un calambre durante el partido de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Australia, en Seattle, EE. UU. Prensa Libre: EFE..

Un hecho poco habitual marcó los minutos finales del partido entre Estados Unidos y Australia en el Mundial 2026. El árbitro alemán Felix Zwayer sufrió un fuerte calambre y cayó sobre el césped, por lo que necesitó asistencia en pleno terreno de juego.

La acción ocurrió durante el tiempo de reposición de la segunda mitad, cuando Estados Unidos se encaminaba a una victoria por 2-0 que le permitió asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Ante la situación, futbolistas de ambos equipos acudieron de inmediato para auxiliar al juez. El delantero estadounidense Folarin Balogun y el mediocampista australiano Aiden O'Neill fueron de los primeros en acercarse para ayudarlo mientras recibía atención.

LECTURAS RELACIONADAS

MEX6425. TAPACHULA MÉXICO), 19/06/2026.- El migrante de Haití, Seña Tus Roodson (i), observa la transmisión del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur este jueves, en la ciudad de Tapachula (México). Con una mezcla de emociones, entre ellas la alegría y la nostalgia, la comunidad haitiana, el grupo migrante más numeroso en la frontera sur de México, se prepara ester viernes en Tapachula para ver el duelo histórico entre la selección de Haití y de Brasil esta noche en el Mundial de Fútbol de 2026. EFE/Juan Manuel Blanco

Lejos de casa: así vive la comunidad haitiana en Tapachula el Mundial 2026

chevron-right
Ismael Saibari anotó para Marruecos ante Escocia a los 70 segundos de juego y firmó, hasta el momento, el gol más rápido del Mundial 2026. Foto Prensa Libre: Équipe du Maroc @EnMaroc

Ismael Saibari marca el gol más rápido del Mundial 2026: ¿qué tan cerca estuvo del récord?

chevron-right

Zwayer se detuvo de forma repentina y quedó tendido sobre el césped debido a las molestias musculares.

Jugadores acudieron en su ayuda

La situación provocó una reacción inmediata de los futbolistas de ambos equipos. El delantero estadounidense Folarin Balogun y el mediocampista australiano Aiden O'Neill fueron los primeros en acercarse para asistir al árbitro, ayudándolo a estirar la pierna afectada.

Durante la atención, ingresó al terreno de juego la cuarta árbitra, la mexicana Katia Itzel García, quien le dio una bebida para que se recuperara, mientras las acciones permanecían detenidas durante algunos minutos.

"Hemos cubierto muchos torneos y asistido a muchos partidos, pero no estoy seguro de haber visto antes a un árbitro con calambres", comentó el exfutbolista y analista Danny Murphy durante la transmisión de la BBC.

“Hemos cubierto muchos torneos y asistido a muchos partidos, pero no estoy seguro de haber visto antes a un árbitro con calambres”, comentó el exfutbolista y analista Danny Murphy durante la transmisión de la BBC.

Ovación en Seattle

Las condiciones climáticas registradas durante el encuentro, con temperaturas cercanas a los 26 grados centígrados, pudieron influir en el desgaste físico tanto de los jugadores como del cuerpo arbitral.

Tras recibir asistencia, Zwayer se reincorporó y pudo concluir el partido sin mayores inconvenientes. Su regreso fue recibido con aplausos por parte de los aficionados presentes en el estadio, antes de señalar el final del encuentro entre Estados Unidos y Australia.

ARCHIVADO EN:

Felix Zwayer Futbol Internacional Mundial 2026 Selección de Australia Selección de Estados Unidos Tendencias internacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM