Insólito en el Mundial 2026: el árbitro Felix Zwayer recibe asistencia por calambres en pleno partido

Un hecho poco habitual marcó los minutos finales del partido entre Estados Unidos y Australia en el Mundial 2026. El árbitro alemán Felix Zwayer sufrió un fuerte calambre y cayó sobre el césped, por lo que necesitó asistencia en pleno terreno de juego.

La acción ocurrió durante el tiempo de reposición de la segunda mitad, cuando Estados Unidos se encaminaba a una victoria por 2-0 que le permitió asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Ante la situación, futbolistas de ambos equipos acudieron de inmediato para auxiliar al juez. El delantero estadounidense Folarin Balogun y el mediocampista australiano Aiden O'Neill fueron de los primeros en acercarse para ayudarlo mientras recibía atención.

Zwayer se detuvo de forma repentina y quedó tendido sobre el césped debido a las molestias musculares.

Jugadores acudieron en su ayuda

La situación provocó una reacción inmediata de los futbolistas de ambos equipos. El delantero estadounidense Folarin Balogun y el mediocampista australiano Aiden O'Neill fueron los primeros en acercarse para asistir al árbitro, ayudándolo a estirar la pierna afectada.

Durante la atención, ingresó al terreno de juego la cuarta árbitra, la mexicana Katia Itzel García, quien le dio una bebida para que se recuperara, mientras las acciones permanecían detenidas durante algunos minutos.

"Hemos cubierto muchos torneos y asistido a muchos partidos, pero no estoy seguro de haber visto antes a un árbitro con calambres", comentó el exfutbolista y analista Danny Murphy durante la transmisión de la BBC.

“Hemos cubierto muchos torneos y asistido a muchos partidos, pero no estoy seguro de haber visto antes a un árbitro con calambres”, comentó el exfutbolista y analista Danny Murphy durante la transmisión de la BBC.

Refs also get cramps 😅 pic.twitter.com/SvZiGCcIqD — B/R Football (@brfootball) June 19, 2026

Ovación en Seattle

Las condiciones climáticas registradas durante el encuentro, con temperaturas cercanas a los 26 grados centígrados, pudieron influir en el desgaste físico tanto de los jugadores como del cuerpo arbitral.

Tras recibir asistencia, Zwayer se reincorporó y pudo concluir el partido sin mayores inconvenientes. Su regreso fue recibido con aplausos por parte de los aficionados presentes en el estadio, antes de señalar el final del encuentro entre Estados Unidos y Australia.