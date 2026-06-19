Ismael Saibari marca el gol más rápido del Mundial 2026: ¿qué tan cerca estuvo del récord?

Ismael Saibari anotó para Marruecos ante Escocia a los 70 segundos de juego y firmó, hasta el momento, el gol más rápido del Mundial 2026. Sin embargo, su tanto aún está lejos de los registros históricos de las Copas del Mundo, una clasificación que sigue encabezando el turco Hakan Şükür desde el 2002.

El mediocampista marroquí necesitó apenas 14 segundos para recuperar la posesión tras el saque inicial de Escocia y 56 segundos más para participar en una jugada que terminó en gol.

Según un análisis de Opta Analyst, Marruecos recuperó el balón apenas 14 segundos después del saque inicial de Escocia. A partir de ese momento, los Leones del Atlas mantuvieron la posesión durante 56 segundos en una secuencia de pases que concluyó con la definición de Ismael Saibari dentro del área.

Morocco got the ball after 14 seconds, kept it and then 56 seconds later they scored the quickest goal of the 2026 FIFA World Cup so far.



Some finish from Ismael Saibari, too. pic.twitter.com/bSyUdJ9Heh — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 19, 2026

La combinación de presión alta, circulación de balón y eficacia ofensiva permitió a Marruecos abrir el marcador cuando apenas transcurría poco más de un minuto de juego.

Con este tanto, Saibari llegó a dos goles en el Mundial 2026, luego de haber anotado también ante Brasil en la primera jornada.

A pesar de ello, el registro de Saibari se encuentra lejos de los goles más rápidos en la historia de los Mundiales. El récord pertenece al turco Hakan Şükür, quien marcó a los 11 segundos en el partido por el tercer lugar de Corea-Japón 2002.

Detrás aparecen el checoslovaco Václav Mašek, con un gol a los 15 segundos en 1962; el alemán Ernst Lehner, a los 25 segundos en 1934; el inglés Bryan Robson, a los 28 segundos en 1982; y el estadounidense Clint Dempsey, a los 30 segundos en Brasil 2014.

2 - 🇲🇦 Ismael Saibari is only the second African player to score in his first two appearances at the FIFA World Cup, after Egypt's Mohamed Salah.



Stage. pic.twitter.com/rQsRLFcoMu — OptaJoe (@OptaJoe) June 19, 2026

¿Quién es Ismael Saibari?

Nacido el 28 de enero del 2001 en Terrassa, España, Ismael Saibari posee nacionalidad marroquí y se ha consolidado como una de las piezas importantes de los Leones del Atlas.

El futbolista, de 1.85 metros de estatura, se desempeña como mediocentro ofensivo en el PSV Eindhoven de la Eredivisie neerlandesa, club con el que tiene contrato hasta junio del 2029.

Con la selección de Marruecos acumula más de 30 partidos internacionales y 11 goles. Su actuación en el Mundial 2026 lo ha consolidado como una de las principales referencias ofensivas del conjunto africano.