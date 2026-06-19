EN VIVO | Estados Unidos vs. Australia: siga el minuto a minuto del duelo por el liderato del Grupo D en el Mundial 2026

Uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo entra en escena en la segunda fecha: la selección de Estados Unidos, que se medirá con Australia en la segunda jornada del torneo.

El conjunto de las Barras y las Estrellas, dirigido por Mauricio Pochettino, buscará su segundo triunfo del certamen frente a los australianos. Por su parte, el equipo de los “canguros” sorprendió en la primera fecha al vencer a Turquía y ahora intentará mantener esa buena racha frente a uno de los organizadores del Mundial: el cuadro estadounidense.

Se espera un partido intenso durante los 90 minutos, con ambos equipos volcados al ataque en busca de marcar diferencias. El encuentro promete un gran espectáculo, ya que ambos llegan tras ganar en su debut, y una victoria los catapultaría al primer lugar en solitario, con el boleto a los dieciseisavos de final prácticamente asegurado.

El partido se disputará a las 13 horas de Guatemala, y aquí podrá seguir el minuto a minuto del enfrentamiento entre estadounidenses y australianos.