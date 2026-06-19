Lejos de casa: así vive la comunidad haitiana en Tapachula el Mundial 2026

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Lejos de casa: así vive la comunidad haitiana en Tapachula el Mundial 2026

Miles de haitianos que permanecen en Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, se reunieron para apoyar a su selección frente a Brasil y compartir un momento de alegría en medio de la incertidumbre migratoria.

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MEX6425. TAPACHULA MÉXICO), 19/06/2026.- El migrante de Haití, Seña Tus Roodson (i), observa la transmisión del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur este jueves, en la ciudad de Tapachula (México). Con una mezcla de emociones, entre ellas la alegría y la nostalgia, la comunidad haitiana, el grupo migrante más numeroso en la frontera sur de México, se prepara ester viernes en Tapachula para ver el duelo histórico entre la selección de Haití y de Brasil esta noche en el Mundial de Fútbol de 2026. EFE/Juan Manuel Blanco

El migrante de Haití, Seña Tus Roodson (i), observa la transmisión del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Corea del Sur el jueves, en la ciudad de Tapachula (Chiapas, México). Con una mezcla de emociones, entre ellas la alegría y la nostalgia, la comunidad haitiana se prepara para ver el duelo histórico entre la selección de Haití y de Brasil. Foto Prensa Libre: EFE.

El fútbol tiene la capacidad de unir a las personas incluso a miles de kilómetros de distancia. Con una mezcla de alegría y nostalgia, la comunidad haitiana —el grupo migrante más numeroso en la frontera sur de México— se reúne este viernes en Tapachula para seguir el partido entre Haití y Brasil en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para esta población migrante, el encuentro representa mucho más que un partido. Después de más de medio siglo sin disputar una Copa del Mundo, ver a su selección frente a Brasil se ha convertido en un motivo de orgullo y en un respiro dentro de una realidad marcada por la incertidumbre.

Desde las primeras horas del día, el techado del parque Central Miguel Hidalgo, en Tapachula, se convirtió en un punto de encuentro para decenas de haitianos.

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La ciudad mexicana, ubicada cerca de la frontera con Guatemala y de los pasos fronterizos de Tecún Umán y El Carmen en el departamento de San Marcos, alberga a miles de migrantes que esperan resolver su situación migratoria mientras intentan continuar su camino hacia el norte.

Aunque las caravanas migrantes han disminuido en tamaño y frecuencia en comparación con años anteriores, el flujo de personas continúa. Este viernes, entre bailes y cánticos en creole, decenas de haitianos se reunieron para apoyar a su selección y compartir un momento de convivencia alrededor del Mundial.

A pesar de la distancia y las dificultades del trayecto migratorio, el apoyo al combinado nacional permanece intacto.

“Para mí es una buena experiencia, porque yo siempre tenía fe para participar en un Mundial así. Ahora, gracias a Dios, estamos cerca; no estamos allá, pero un día de estos vamos a estar presentes", relató Bordes Clarvens, uno de los migrantes presentes en la actividad.

Una pausa en medio de la travesía

Según estimaciones municipales, más de 20 mil ciudadanos haitianos permanecen en Tapachula mientras realizan trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Muchas de estas personas abandonaron Haití debido a la violencia y las dificultades económicas. En este contexto, el Mundial representa una oportunidad para compartir una alegría colectiva y mantener el vínculo con su país de origen.

Ese sentimiento lo resume Marlene Pierre Paul, quien trabaja vendiendo agua y refrescos en los alrededores del parque. “Deseo que Haití gane dos a cero a Brasil. Hace 52 años que no participa, así que nosotros estamos muy felices”, expresó.

La celebración ocurre en un contexto de cambios en la dinámica migratoria de la región. El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos ha provocado que México deje de ser únicamente un país de tránsito para muchos migrantes y se convierta en un lugar donde buscan establecerse, obtener un estatus legal y reconstruir sus vidas sin perder el vínculo con sus raíces.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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